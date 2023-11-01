Повышение прозрачности в одобрении лекарств FDA: внимание к безопасности пациентов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) недавно столкнулось с обеспокоенностью по поводу прозрачности и тщательности процессов оценки лекарств, о чем свидетельствуют исследования, проведенные Университетом штата Орегон. Эти исследования показали, что FDA все чаще одобряет лекарства на основе единичных клинических испытаний, при этом информация об этих исследованиях становится все менее публичной. Хотя ускоренное проведение жизненно важного лечения имеет решающее значение, эксперты утверждают, что необходима большая прозрачность для обеспечения безопасности и благополучия пациентов.

Фармацевтические компании в настоящее время обязаны делиться результатами только двух клинических испытаний многих лекарств, оставляя вопросы о процессе отбора и результатах других испытаний. Исследователи подчеркивают важность отображения всех завершенных исследований, а не только некоторых избранных. Это не значит, что, например, лекарства от рака требуют дополнительных исследований, а скорее, что обмен полными результатами испытаний обеспечит более полное понимание их эффективности.

Чтобы удовлетворить потребность в более быстром доступе к жизненно важным лекарствам, в 21 году был принят Закон о лекарствах XXI века. Хотя этот закон был направлен на ускорение утверждения новых лекарств для лечения критических состояний, таких как рак, он ослабил некоторые стандарты с точки зрения количества необходимых вспомогательных исследований. Кроме того, акцент на рандомизированных клинических исследованиях был уменьшен, что позволило в конкретных случаях использовать суррогатные маркеры вместо клинических результатов. Суррогатные маркеры используются в качестве заменителей, когда для оценки прямых клинических результатов требуется значительное время.

Исследования, проведенные Университетом штата Орегон, проанализировали одобрения FDA новых лекарств в 2017 и 2022 годах. Исследователи обнаружили, что значительное количество лекарств было одобрено на основе одного исследования с ограниченным публичным раскрытием результатов испытаний. Отсутствие прозрачности вызывает обеспокоенность по поводу доступности информации как для медицинских работников, так и для пациентов.

В заключение, большая прозрачность имеет решающее значение в процессах оценки лекарств FDA для обеспечения безопасности и благополучия пациентов. Раскрытие информации обо всех завершенных исследованиях обеспечит более полное понимание эффективности препарата. Хотя Закон о лекарствах XXI века направлен на ускорение утверждения жизненно важных лекарств, важно найти баланс между скоростью и прозрачностью. Решая эти проблемы, FDA может повысить свою надежность и предоставить медицинским работникам и пациентам информацию, необходимую им для принятия обоснованных решений.

FAQ

Почему прозрачность важна при оценке лекарств?

Прозрачность необходима при оценке лекарств для обеспечения безопасности и благополучия пациентов. Это позволяет медицинским работникам и пациентам иметь доступ к полной информации об эффективности препарата и потенциальных рисках.

Что такое Закон о лечении в XXI веке?

Закон о лекарствах XXI века — это закон, принятый в 21 году с целью ускорить одобрение новых лекарств для лечения критических состояний. Он ослабил некоторые стандарты, чтобы ускорить доступ к жизненно важным лекарствам.

Что такое суррогатные маркеры?

Суррогатные маркеры используются вместо прямых клинических результатов, когда оценка этих результатов занимает значительное количество времени. Они должны быть связаны с клиническими результатами и служить показателем эффективности препарата.

Как можно добиться большей прозрачности при оценке лекарств?

Большей прозрачности в оценке лекарств можно добиться, потребовав от фармацевтических компаний раскрывать результаты всех завершенных исследований, а не только некоторых избранных. Это обеспечит более полное понимание профиля эффективности и безопасности препарата.