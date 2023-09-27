Международная группа астрономов раскрывает механизмы образования черных дыр промежуточной массы

Консорциум астрономов со всего мира, в том числе исследователи из Института астрономии Макса Планка, добились значительного прогресса в понимании формирования черных дыр промежуточной массы (ЧДМ). Эти неуловимые черные дыры могут стать решающим связующим звеном между звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами в центрах галактик.

Прорыв произошел благодаря проекту моделирования DRAGON-II, возглавляемому Научным институтом Гран-Сассо. Моделируя взаимодействие звезд, звездных черных дыр и физические процессы внутри плотных звездных скоплений, ученые продемонстрировали, что в этих средах могут возникать черные дыры с массами в несколько сотен солнечных масс.

ЧДД долгое время оставались загадкой, но их существование могло бы помочь объяснить разницу между звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами. Звездные черные дыры образуются из остатков взрывов сверхновых, а сверхмассивные черные дыры в миллионы или миллиарды раз массивнее Солнца. Найти и понять происхождение IMBH было непросто, но астрономы полагают, что их можно найти в плотных и многолюдных звездных скоплениях.

Моделирование, проведенное международной командой, раскрывает потенциальный путь формирования черных дыр промежуточной массы внутри молодых, густонаселенных звездных скоплений. Эти симуляции включали сложные взаимодействия между обычными одиночными и двойными звездами, приводящие к столкновениям и образованию все более массивных звезд, которые в конечном итоге превращаются в IMBH. Исследователи обнаружили, что IMBH могут продолжать расти за счет включения дополнительных массивных звезд и черных дыр.

Однако моделирование также показало, что IMBH могут быть изгнаны из своего родительского скопления в течение нескольких сотен миллионов лет, что ограничивает их дальнейший рост. Исследователи пришли к выводу, что образование и рост IMBH зависят от исключительной плотности или массивности их среды.

Хотя вопрос о том, служат ли IMBH недостающим звеном между меньшими звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами, остается без ответа, это исследование дает ценную информацию. Исследователи определили процессы, которые могут способствовать образованию IMBH, и наложили ограничения на их образование. Будущие наблюдения и моделирование более массивных звездных скоплений могут помочь пролить дополнительный свет на этот загадочный класс черных дыр.

источники:

– «Международная группа проливает свет на механизм образования черных дыр промежуточной массы». Научный институт Гран-Сассо.

– «Разгадка тайны черных дыр промежуточной массы». Общество Макса Планка.