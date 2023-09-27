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Наука

Международная группа астрономов раскрывает механизмы образования черных дыр промежуточной массы

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Международная группа астрономов раскрывает механизмы образования черных дыр промежуточной массы

Консорциум астрономов со всего мира, в том числе исследователи из Института астрономии Макса Планка, добились значительного прогресса в понимании формирования черных дыр промежуточной массы (ЧДМ). Эти неуловимые черные дыры могут стать решающим связующим звеном между звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами в центрах галактик.

Прорыв произошел благодаря проекту моделирования DRAGON-II, возглавляемому Научным институтом Гран-Сассо. Моделируя взаимодействие звезд, звездных черных дыр и физические процессы внутри плотных звездных скоплений, ученые продемонстрировали, что в этих средах могут возникать черные дыры с массами в несколько сотен солнечных масс.

ЧДД долгое время оставались загадкой, но их существование могло бы помочь объяснить разницу между звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами. Звездные черные дыры образуются из остатков взрывов сверхновых, а сверхмассивные черные дыры в миллионы или миллиарды раз массивнее Солнца. Найти и понять происхождение IMBH было непросто, но астрономы полагают, что их можно найти в плотных и многолюдных звездных скоплениях.

Моделирование, проведенное международной командой, раскрывает потенциальный путь формирования черных дыр промежуточной массы внутри молодых, густонаселенных звездных скоплений. Эти симуляции включали сложные взаимодействия между обычными одиночными и двойными звездами, приводящие к столкновениям и образованию все более массивных звезд, которые в конечном итоге превращаются в IMBH. Исследователи обнаружили, что IMBH могут продолжать расти за счет включения дополнительных массивных звезд и черных дыр.

Однако моделирование также показало, что IMBH могут быть изгнаны из своего родительского скопления в течение нескольких сотен миллионов лет, что ограничивает их дальнейший рост. Исследователи пришли к выводу, что образование и рост IMBH зависят от исключительной плотности или массивности их среды.

Хотя вопрос о том, служат ли IMBH недостающим звеном между меньшими звездными черными дырами и сверхмассивными черными дырами, остается без ответа, это исследование дает ценную информацию. Исследователи определили процессы, которые могут способствовать образованию IMBH, и наложили ограничения на их образование. Будущие наблюдения и моделирование более массивных звездных скоплений могут помочь пролить дополнительный свет на этот загадочный класс черных дыр.

источники:
– «Международная группа проливает свет на механизм образования черных дыр промежуточной массы». Научный институт Гран-Сассо.
– «Разгадка тайны черных дыр промежуточной массы». Общество Макса Планка.

By Роберт Эндрю

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