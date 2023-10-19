Определение фундаментальных параметров звезд: анализ звезды Барнарда

В данной статье обсуждается значение определения фундаментальных параметров звезд и представлен подробный спектроскопический анализ звезды Барнарда. Понимание этих параметров важно в различных областях астрофизики: от изучения эволюции галактик до понимания внутренней структуры экзопланет.

Анализ основан на высококачественном спектре звезды Барнарда в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), полученном с помощью CFHT/SPIRou, который имеет отношение сигнал/шум более 2500 в H-диапазоне. Этот спектр сравнивается с моделями звездной атмосферы PHOENIX-ACES. Интересно, что хотя наблюдаемый спектр содержит тысячи линий, в модели присутствует множество линий, которые не видны в наблюдаемых данных, и наоборот.

Некоторые факторы, такие как несоответствие континуума, неразрешенное загрязнение и смещение спектральных линий от ожидаемых длин волн, идентифицированы как потенциальные источники систематической ошибки при определении численности. Чтобы преодолеть эти проблемы, авторы составляют краткий список из нескольких сотен надежных линий из более чем 10,000 XNUMX наблюдаемых в БИК-диапазоне линий, которые можно использовать для химической спектроскопии.

В этом исследовании представлен новый метод определения эффективной температуры и общей металличности медленно вращающихся M-карликов. Вместо использования методов объемной спектральной аппроксимации этот новый подход использует несколько групп линий. С помощью этого метода определена эффективная температура звезды Барнарда, равная примерно 3231 К. Этот результат согласуется со значением, полученным интерферометрическим методом.

В исследовании также представлены измерения содержания 15 различных элементов для звезды Барнарда, включая четыре элемента (K, O, Y, Th), о которых ранее никогда не сообщалось для этой звезды. Полученные результаты подчеркивают важность улучшения существующих моделей атмосферы для полного использования БИК-спектроскопии для понимания свойств и состава звезд, таких как звезда Барнарда.

Источники: astro-ph.EP.