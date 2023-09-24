Новое исследование показывает, что тригонеллин в кофе может улучшить память и обучение

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Цукубы, показало, что тригонеллин (TG), соединение, содержащееся в кофе, семенах пажитника и редисе, может улучшить память и пространственное обучение у мышей. В исследовании использовался комплексный подход, сочетающий в себе точки зрения когнитивной и молекулярной биологии для изучения влияния ТГ на возрастное снижение когнитивных функций.

Исследователи вводили ТГ перорально мышам, склонным к ускоренному старению (SAMP8), в течение 8 дней. Затем мышей подвергли тесту водного лабиринта Морриса, чтобы оценить их пространственное обучение и эффективность памяти. Результаты показали значительное улучшение показателей мышей, получавших TG, по сравнению с контрольной группой.

Чтобы понять основные молекулярные механизмы, исследователи провели полногеномный транскриптомный анализ гиппокампа. Они обнаружили, что ТГ модулирует сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функцией митохондрий, синтезом АТФ, воспалением, аутофагией и высвобождением нейромедиаторов.

Кроме того, исследование показало, что ТГ способен подавлять нейровоспаление, ингибируя активацию транскрипционного фактора NF-κB через сигнальный фактор Traf6. Это говорит о том, что ТГ обладает потенциалом предотвращать и облегчать возрастное снижение когнитивных функций за счет улучшения пространственного обучения и памяти.

Поиск природных соединений, которые могут улучшить когнитивные функции у стареющих людей, в последние годы привлек значительное внимание. Это исследование вносит свой вклад в этот приоритет исследований, подчеркивая потенциал ТГ как функционального соединения, которое может улучшить возрастное снижение когнитивных функций.

В заключение, результаты этого исследования демонстрируют положительное влияние тригонеллина на улучшение памяти и пространственного обучения. Необходимы дальнейшие исследования для изучения всего потенциала ТГ как терапевтического средства при возрастном снижении когнитивных функций.

Источник: GeroScience – «Транскриптомические и биохимические доказательства того, что тригонеллин улучшает обучение и ухудшает память в модели склонных к старению мышей 8 (SAMP8) за счет подавления провоспалительных цитокинов и повышения высвобождения нейротрансмиттеров».