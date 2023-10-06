Исследование показало, что пары морских птиц со схожим характером являются лучшими родителями

Недавнее исследование, проведенное Ливерпульским университетом, показывает, что пары морских птиц со схожим характером, как правило, являются лучшими родителями. Исследование также показало, что совместимость личностей играет важную роль в долговечности отношений пар.

Исследователи сосредоточили внимание на способах размножения пар черноногих моевок и заметили, что пары с одинаковым характером с меньшей вероятностью теряют своих птенцов. Известно, что это событие побуждает моногамных птиц искать новых партнеров. Исследование проводилось на Шпицбергене, расположенном за Полярным кругом, и было направлено на анализ влияния совместимости личностей как на родительские способности, так и на стабильность парных связей.

Чтобы оценить характер птиц, исследователи подарили им синюю пластиковую игрушку-пингвина, чтобы измерить уровень их смелости. Проанализировав их реакцию, команда сравнила личности парных птиц и связала эти результаты с их успешностью в воспитании детей и вероятностью разлуки.

Исследование показало, что большие различия в характерах были связаны с более высокой вероятностью потери цыплят, что, в свою очередь, увеличивало вероятность распада пар. Это особенно важно, учитывая среду размножения моевок, где воспитание одного родителя затруднено из-за таких задач, как поиск пищи и охрана гнезда, которые требуют участия обоих родителей.

Ведущий автор исследования Фионнуала Маккалли объяснила: «Наличие схожих личностей в парах помогает родителям предсказывать поведение друг друга и реагировать на него». Родители морских птиц проводят длительное время врозь в поисках еды, поэтому им часто приходится принимать решения без присутствия партнера. Сходные личности позволяют вести себя более предсказуемо, позволяя делать осознанный выбор, который принесет пользу обоим партнерам.

Мойки известны своими долгосрочными отношениями, часто оставаясь с одним и тем же партнером большую часть своей жизни. Решение о «разводе» редко принимается, если только оно не вызвано серьезными причинами, такими как потеря птенца. Это исследование проводится в критический момент, поскольку численность моевок сокращается из-за таких факторов, как изменение климата и деятельность человека, включая чрезмерный вылов рыбы, которые угрожают выживанию их молоди.

Результаты исследования подчеркивают важность совместимости в отношениях между животными и подчеркивают проблемы, с которыми и без того находящаяся под угрозой исчезновения популяция моевок может столкнуться в будущем. Если не произойдет существенных изменений в человеческом поведении и решении экологических проблем, даже самые совместимые пары моевок могут с трудом справиться с этими проблемами.

Исследование было опубликовано в журнале Ethology.

источники:

– Исследование, проведенное Ливерпульским университетом.

– Этологический журнал.