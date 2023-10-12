Дополнительные достижения космического телескопа Джеймса Уэбба и космического телескопа Хаббла

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) часто называют преемником космического телескопа Хаббла (HST), но Хаббл продолжает играть решающую роль в научных исследованиях. Сравнение изображений одного и того же объекта NGC 5068, полученных обоими телескопами, демонстрирует их индивидуальную ценность и преимущества их сотрудничества.

NGC 5068 — галактика поля, то есть она не связана гравитационно с группой или скоплением галактик. В результате она сохраняет свою форму и является домом для значительной популяции звезд и тысяч областей звездообразования. В центральном баре NGC 5068 находится сверхмассивная черная дыра, гравитационное влияние которой формирует галактику и контролирует дисперсию скоростей звезд. Спиральные рукава, подпитываемые волнами плотности, демонстрируют активное звездообразование, на что указывают ярко-розовые пятна.

Хотя NGC 5068 кажется тусклой для человеческого зрения, «Хаббл» превосходно обнаруживает объекты не только в видимом свете, но также в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном спектрах. Эта возможность наблюдения на нескольких длинах волн иллюстрирует силу Хаббла, которую не может повторить JWST.

JWST превосходит «Хаббл» по мощности и работает преимущественно в инфракрасном спектре. Два его основных инструмента визуализации, NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона), позволяют ему наблюдать объекты в девять раз дальше, чем Хаббл. Кроме того, JWST имеет ряд фильтров для дальнейшего уточнения своих наблюдений.

NGC 5068 является идеальной целью для JWST из-за богатого звездообразования и присутствия газа, порождающего звезды. Мощные инфракрасные возможности JWST позволяют ему проникать за газовую завесу и изучать процессы звездообразования. На изображении NGC 5068 видны детали, которые не столь заметны на изображении Хаббла, демонстрируя превосходное разрешение и возможности JWST.

Оба телескопа не конкурируют, а скорее дополняют друг друга. Вместе они обеспечивают более полные и подробные изображения таких объектов, как NGC 5068. Этот совместный подход продемонстрирован в программе наблюдений PHANGS (Физика с высоким угловым разрешением в ближней галактике), где изображения JWST 19 близлежащих областей звездообразования объединяются с Обширный каталог Хаббла, включающий более 10,000 XNUMX областей звездообразования. Эта программа, наряду с вкладом других телескопов, таких как ALMA и VLT, позволяет астрономам изучать самые ранние стадии звездообразования и уточнять теоретические модели.

Космический телескоп Джеймса Уэбба и космический телескоп Хаббла, хотя и различаются по своим возможностям, работают в тандеме, значительно продвигая астрономические исследования. Сильные стороны и вклад каждого телескопа дополняют друг друга, что приводит к более глубокому пониманию Вселенной.

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