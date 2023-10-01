Новый инструмент редактирования генов на основе CRISPR обещает лечить генетические заболевания

Исследователи из Токийского университета разработали новый инструмент редактирования генов, который потенциально может произвести революцию в лечении генетических заболеваний. Этот инструмент представляет собой модифицированную версию фермента AsCas12f, размер которого составляет лишь треть размера широко используемого фермента Cas9. Этот меньший размер позволяет более эффективно доставлять фермент в клетки, что потенциально повышает эффективность генной терапии.

Чтобы улучшить возможности редактирования фермента AsCas12f, исследовательская группа создала мутации и разработала варианты фермента с повышенной активностью. Эти варианты продемонстрировали в 10 раз большую способность к редактированию, чем исходный фермент. Разработанный AsCas12f был протестирован на мышах и показал перспективы разработки более эффективных методов лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Cell, где пришли к выводу, что сконструированные варианты AsCas12f могут служить минимальной платформой для редактирования генома для генной терапии in vivo. Компактный размер фермента AsCas12f делает его привлекательным кандидатом для доставки через аденоассоциированные вирусы (AAV), которые обычно используются в качестве носителей генетического материала в генной терапии. Меньший размер позволяет более эффективно упаковывать фермент в векторы AAV.

Команда использовала комбинацию структурного анализа и методов глубокого мутационного сканирования для выявления мутаций, которые могли бы повысить эффективность фермента в клетках человека. Затем они использовали криогенную электронную микроскопию для анализа структуры AsCas12f и разработки новой версии фермента с расширенными возможностями редактирования.

Исследователи также отметили возможность использования компьютерного моделирования или машинного обучения в будущих исследованиях для выявления еще лучших комбинаций мутаций для дальнейших улучшений. Они полагают, что этот подход можно применить к другим ферментам Cas, что потенциально приведет к разработке ферментов, редактирующих геном, способных воздействовать на широкий спектр генов.

В целом, этот новый инструмент редактирования генов на основе CRISPR может значительно продвинуть область генной терапии и улучшить варианты лечения пациентов с генетическими заболеваниями.

источники:

– Клетка: «Компактный инструмент для редактирования генома на основе AsCas12f, полученный путем глубокого мутационного сканирования и структурного анализа».

– Источник изображения: Хино и др. 2023 (не включено)