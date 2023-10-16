Навигация по библиотеке штаб-квартиры

В этой статье представлен список ресурсов, доступных в библиотеке штаб-квартиры НАСА, которые могут помочь ученым и исследователям донести свою работу до общественности. Сюда входят книги, электронные книги, журналы и интернет-ресурсы, охватывающие различные аспекты научной коммуникации.

Цель этого списка — помочь сотрудникам и подрядчикам НАСА в поиске материалов, которые помогут им эффективно донести свои исследования до широкой публики. В список вошли такие книги, как «Путеводитель для научных писателей» Деборы Блюм, Мэри Кнудсен и Робин Маранц Хениг и «Я ясно выражаюсь?: Руководство для ученых по общению с публикой» Корнелии Дин. В этих книгах содержатся практические советы и подсказки о том, как эффективно донести сложные научные идеи до неспециализированной аудитории.

В список также входят электронные книги, такие как «Самореклама для интровертов: тихое руководство по продвижению вперед» Нэнси Анковиц и «Нация контента: выживание и процветание, поскольку технологии социальных сетей меняют нашу жизнь и наше будущее» Джона Блоссома. Эти электронные книги дают представление о том, как ученые могут использовать социальные сети и другие цифровые платформы для продвижения своей работы и взаимодействия с общественностью.

Помимо книг и электронных книг, в список входят такие журналы, как «CAPjournal: Общение по астрономии с общественностью» и «Журнал научных коммуникаций». В этих журналах публикуются статьи и исследовательские работы, посвященные передовому опыту и стратегиям научной коммуникации.

Наконец, в список входят интернет-ресурсы, такие как Центр взаимодействия общественности с наукой и технологиями Американской ассоциации содействия развитию науки и веб-сайт «Связь астрономии с общественностью». Эти ресурсы предоставляют дополнительную информацию и ресурсы для ученых и исследователей, желающих улучшить свои навыки научной коммуникации.

В целом, этот список призван предоставить сотрудникам и подрядчикам НАСА исчерпывающую коллекцию ресурсов, которые могут помочь им эффективно донести свою работу до широкой публики.

источники:

– Блюм, Дебора, Мэри Кнудсен и Робин Маранц Хениг. Полевое руководство для писателей-научников. Оксфорд, Великобритания; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2006.

– Дин, Корнелия. Я ясно выражаюсь?: Руководство для ученых по общению с публикой. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 2009.

– Анковиц, Нэнси. Самореклама для интровертов: тихое руководство по продвижению вперед. МакГроу-Хилл, 2010.

– Блоссом, Джон. Content Nation: выживание и процветание, поскольку технологии социальных сетей меняют нашу жизнь и наше будущее. Джон Уайли и сыновья, 2009.

– «CAPjournal: Общение астрономии с общественностью».

– «Журнал научной коммуникации».

– Американская ассоциация содействия развитию науки. Центр взаимодействия общественности с наукой и технологиями.

– Общение астрономии с общественностью: Комиссия XII Отделения МАС 55.

– Национальная ассоциация научных писателей, Inc.