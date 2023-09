Человеческие клетки следуют закономерности размера и количества

By

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи из Университета Макгилла обнаружили удивительную закономерность в клетках человека, которая, по-видимому, следует последовательной математической симметрии во всем организме. Исследование показывает обратную зависимость между размером и количеством клеток, что предполагает компромисс между этими переменными.

Размер и количество клеток играют решающую роль в росте и функционировании человеческого организма. Однако до сих пор ни одно комплексное исследование не изучило взаимосвязь между этими факторами во всем человеческом организме. Чтобы восполнить этот пробел, исследовательская группа собрала данные из более чем 1,500 опубликованных источников, чтобы создать подробный набор данных о размере и количестве клеток по основным типам клеток.

Результаты исследования показывают, что по мере увеличения размера клеток количество клеток уменьшается, и наоборот. Это означает, что клетки определенного размера вносят одинаковый вклад в общую клеточную биомассу организма. Взаимосвязь между размером и количеством клеток сохраняется для различных типов клеток и классов размеров, что указывает на последовательный характер гомеостаза.

По оценкам исследователей, в организме мужчины имеется около 36 триллионов клеток, у женщин — около 28 триллионов клеток, а у десятилетнего ребенка — около 17 триллионов клеток. В распределении клеточной биомассы преобладают мышечные и жировые клетки, тогда как эритроциты, тромбоциты и лейкоциты оказывают значительное влияние на количество клеток.

Интересно, что каждый тип клеток сохраняет характерный диапазон размеров, который остается одинаковым на протяжении всего развития человека. Эта закономерность одинакова для всех видов млекопитающих, что указывает на фундаментальный принцип клеточной биологии.

В целом, это исследование проливает свет на сложную взаимосвязь между размером и количеством клеток в организме человека. Результаты дают ценную информацию о развитии и функционировании клеток, открывая новые возможности для дальнейших исследований в области биологии.

источники:

– Труды Национальной академии наук (2023 г.)

– Департамент наук о Земле и планетах, Университет Макгилла, Канада.