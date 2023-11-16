Изучение альтернативных вариантов лечения разрывов передней крестообразной связки

Разрыв крестообразной связки — распространенная и изнурительная травма колена, которая может существенно повлиять как на профессиональных спортсменов, так и на спортсменов-любителей. Традиционно считалось, что разрыв передней крестообразной связки требует хирургического вмешательства, поскольку способность к самостоятельному заживлению ограничена. Однако недавние исследования пролили свет на потенциальную эффективность нехирургических методов лечения, таких как физиотерапия, что вызвало споры среди хирургов, которые регулярно выполняют реконструкцию передней крестообразной связки.

В революционном исследовании, опубликованном в июне в Британском журнале спортивной медицины, приняли участие 80 участников с разрывами крестообразной связки. Исследователи обнаружили, что 90% этих травм показали признаки заживления на МРТ после того, как участники следовали новому протоколу фиксации. Кроме того, многие пациенты сообщили об улучшении стабильности и функции коленного сустава и смогли вернуться в спорт в течение года.

Протокол фиксации включал ношение корсета, который удерживал колени под углом 90 градусов в течение месяца. Эта позиция способствовала сращению разорванных концов ПКС, увеличивая шансы на естественное заживление. В течение следующих двух месяцев пациенты проходили физиотерапию, постепенно увеличивая диапазон движений за счет корректировки корсета. В конечном итоге брекеты были сняты примерно через три месяца, и последующая МРТ показала, что большинство крестообразных связок успешно восстановились самостоятельно.

Значение этого исследования существенно, поскольку оно бросает вызов традиционному представлению о том, что хирургическое вмешательство всегда необходимо при разрыве передней крестообразной связки. Стефани Филбей, ведущий автор исследования, отметила, что аналогичные высокие показатели заживления ПКС и отличные результаты лечения наблюдались у более чем 430 пациентов в клинической практике.

Хотя хирургическое вмешательство является рекомендуемым методом действий при разрывах передней крестообразной связки, оно может сопровождаться потенциальными осложнениями, такими как боль в коленной чашечке, хроническая нестабильность или скованность. Более того, исследования показали, что примерно у 50% пациентов, перенесших операцию, остеоартрит все еще развивается в течение 12–14 лет.

Результаты этого исследования подчеркивают важность рассмотрения альтернативных вариантов лечения, особенно для людей, которые не занимаются профессиональным или соревновательным спортом или сталкиваются с финансовыми проблемами или проблемами со здоровьем. Нехирургические подходы, такие как фиксация и физиотерапия, могут стать жизнеспособным и эффективным вариантом лечения разрывов передней крестообразной связки.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое ACL?

Ответ: ПКС, или передняя крестообразная связка, расположена в колене и помогает поддерживать ротационную стабильность, предотвращая скольжение большеберцовой кости перед бедренной костью.

Вопрос: Насколько распространены разрывы передней крестообразной связки?

Ответ: По оценкам экспертов, каждый год в Соединенных Штатах от 100,000 200,000 до XNUMX XNUMX человек страдают от разрыва крестообразной связки.

Вопрос: Каковы потенциальные осложнения операции на ПКС?

Ответ: Осложнения могут включать боль в коленной чашечке, хроническую нестабильность, скованность, инфекцию, тромбы и онемение.

Вопрос: Может ли консервативное лечение предотвратить развитие остеоартрита?

Ответ: Традиционно считалось, что реконструкция передней крестообразной связки снижает риск остеоартрита, но недавние исследования показывают, что примерно у 50% пациентов, перенесших операцию, он все же развивается в течение 12–14 лет.

Вопрос: Могут ли корсеты и физиотерапия стать альтернативой хирургическому вмешательству?

Ответ: Недавнее исследование показало, что 90% разрывов передней крестообразной связки имеют признаки заживления благодаря протоколу фиксации и физиотерапии. Это говорит о том, что для некоторых людей нехирургические варианты лечения могут быть жизнеспособной альтернативой хирургическому вмешательству.