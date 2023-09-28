Этические руководящие принципы, необходимые для исследований в области коммерческих космических полетов

По мере расширения коммерческих космических полетов эксперты призывают к установлению этических принципов для исследований, проводимых в этих полетах. Потенциальные тысячи пассажиров, которые отправятся в космос, предоставляют уникальную возможность для продвижения исследований, которые обеспечат безопасность будущих космических операций и решат проблемы со здоровьем, возникающие в результате воздействия микрогравитации. Однако нынешние этические рамки, специально предназначенные для исследований в области коммерческих космических полетов, находятся в зачаточном состоянии.

Группа экспертов, собранная Центром медицинской этики и политики здравоохранения Медицинского колледжа Бэйлора, подчеркивает актуальность разработки руководящих принципов для таких исследований. В статье, опубликованной в журнале Science, группа экспертов излагает четыре основополагающих принципа, на которых должны основываться эти рекомендации.

Первый принцип подчеркивает социальную ответственность, утверждая, что исследования в области коммерческих космических полетов, финансируемые за счет значительных государственных инвестиций, должны приносить пользу обществу в целом. Второй принцип требует научной строгости, выступая против плохо спланированных и низкоприоритетных исследований, которые дают данные низкого качества и приводят к расточительству ресурсов. Третий принцип предполагает, что риски, связанные с исследованиями, должны быть пропорциональны возможным выгодам, а последний принцип подчеркивает идею «глобального управления», гарантируя, что выгоды от исследований будут доступны всем.

Хотя информированное согласие и индивидуальная автономия обычно имеют приоритет в рамках медицинской этики, ограниченное число потенциальных участников коммерческих космических полетов требует большего внимания к продвижению преимуществ будущих исследовательских усилий. Все потенциальные участники должны быть полностью проинформированы о социальной ценности предлагаемых протоколов исследований и приглашены к участию. Стимулирование участия может быть оправдано, если тщательно учитывать риски и избегать неправомерного стимулирования.

Подход НАСА к участию в исследованиях может послужить руководством для будущих усилий. Космическое агентство позволяет людям, летящим в космос, выбирать из множества исследований, предоставляя им автономию в процессе принятия решений.

В заключение, поскольку коммерческие космические полеты становятся все более распространенными, крайне важно установить этические принципы для исследований, проводимых во время этих полетов. Эти руководящие принципы должны отдавать приоритет социальной ответственности, научной строгости, пропорциональным рискам и выгодам, а также глобальному управлению, чтобы гарантировать, что исследования в коммерческих космических полетах проводятся этичным и полезным образом.

источники:

– Центр медицинской этики и политики здравоохранения, Медицинский колледж Бэйлора

- Наука: Международный еженедельный научный журнал.