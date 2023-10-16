Увлекательный мир комет: что это такое и откуда они берутся?

Кометы всегда поражали наше воображение своими красивыми хвостами и непредсказуемым внешним видом. Но задумывались ли вы когда-нибудь, из чего состоят кометы и откуда они берутся?

Кометы — небесные объекты, состоящие из остатков материала, оставшегося от формирования Солнечной системы. Около 4.5 миллиардов лет назад, когда формировалась Солнечная система, большая часть газа, пыли, камней и металлов оказалась на Солнце или на планетах. Однако некоторые из них остались в виде комет и астероидов.

Кометы часто называют «грязными снежками» или «ледяными комками грязи», потому что они состоят из комков камня, пыли, льда и замороженных газов. Ядро кометы, известное как ядро, состоит из этой ледяной смеси.

Ядро окружает рыхлый слой льда, похожий на снежный конус, который покрыт плотной кристаллической коркой. Когда комета приближается к Солнцу, внешние слои кометы нагреваются и образуют хрустящую корочку. Астрономы сравнили кометы с жареным мороженым из-за их хрустящей корочки снаружи и воздушной внутри.

Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается и подвергается процессу, называемому сублимацией, при котором замороженные газы и молекулы напрямую превращаются из твердого льда в газ. В результате этого процесса высвобождаются частицы пыли, которые задерживаются под поверхностью кометы. Выделившийся газ и пыль образуют вокруг кометы облако, известное как кома.

Кома взаимодействует с Солнцем, образуя два разных хвоста. Ионный хвост, состоящий из газа, образуется, когда солнечное излучение вырывает электроны из газов, находящихся в коме, создавая положительно заряженные ионы. Затем солнечный ветер отталкивает эти заряженные частицы газа от Солнца, образуя хвост синего цвета.

Пылевой хвост же образуется из частиц пыли, выделяющихся при сублимации. Эти частицы пыли отталкиваются от Солнца под давлением его света, в результате чего образуется изогнутый хвост, отражающий солнечный свет.

Кометы имеют сильно эксцентричные орбиты, то есть имеют вытянутые овалы с экстремальными траекториями, которые приводят их как близко, так и далеко от Солнца. Многие кометы происходят из облака Оорта, далекого региона нашей Солнечной системы. Облако Оорта представляет собой сферическую оболочку из небольших тел Солнечной системы, окружающую нашу Солнечную систему и расположенную примерно в 2,000 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Кометы из облака Оорта, называемые долгопериодическими, имеют орбитальный период более 200 лет. Короткопериодические кометы, такие как комета Галлея, имеют орбитальный период менее 200 лет и часто происходят из пояса Койпера, пояса астероидов за Нептуном.

Кометы проводят большую часть своего времени во внешних пределах Солнечной системы, двигаясь относительно медленно. Однако когда они приближаются к Солнцу, их хвосты удлиняются и становятся ярче, а затем тускнеют по мере возвращения во внешнюю часть Солнечной системы.

Хотя астрономы могут отслеживать кометы по мере их приближения к внутренней части Солнечной системы и делать прогнозы на основе наблюдений, поведение комет может быть трудно предсказать. Некоторые кометы могут стать достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, тогда как другие могут развалиться и исчезнуть.

Кометы продолжают интриговать астрономов и захватывать любопытство любителей космоса из-за своей непредсказуемой природы и загадочного происхождения.

источники:

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