Увлекательный мир комет: взгляд поближе

Кометы всегда захватывали воображение людей. Эти небесные объекты известны своей непредсказуемой природой и очаровательными длинными хвостами. Но из чего именно состоят кометы, откуда они берутся и как у них развиваются хвосты?

Кометы — это остатки первых дней формирования Солнечной системы, около 4.5 миллиардов лет назад. По мере формирования Солнечной системы большая часть материала, включая газ, пыль, камни и металл, стала частью Солнца и планет. Однако некоторые из этих материалов, которые не были захвачены, в конечном итоге превратились в кометы и астероиды.

Астрономы часто называют кометы «грязными снежками» или «ледяными комками грязи», потому что они состоят из комков камня, пыли, льда и различных газов и молекул. Ядро кометы — это ядро, состоящее из этих материалов.

Ядро окружено пористым слоем льда, напоминающим снежный конус, и плотной коркой, образующейся при приближении кометы к Солнцу и нагревающей ее внешние слои. Это сравнение с жареным во фритюре мороженым с хрустящей корочкой и пушистым внутри помогает визуализировать структуру комет.

Кометы относительно маленькие и темные по сравнению с другими объектами Солнечной системы, поэтому их трудно увидеть, если они не приближаются близко к Солнцу. По мере приближения к Солнцу кометы нагреваются, в результате чего замороженные газы и молекулы внутри них напрямую переходят из твердого льда в газ посредством сублимации. Выделившийся газ и пыль образуют вокруг кометы облако, известное как кома.

Взаимодействуя с Солнцем, кома порождает два разных хвоста. Ионный хвост, состоящий из газа, кажется синим и образуется, когда солнечное излучение отрывает электроны от газов, оставляя в них положительно заряженные ионы. Эти ионы затем отталкиваются солнечным ветром, создавая хвост, простирающийся от кометы. С другой стороны, пылевой хвост образуется из частиц пыли, выделяющихся при сублимации, и отталкивается от Солнца давлением солнечного света. Пылевой хвост отражает солнечный свет и изгибается позади кометы по мере ее движения.

Длина и яркость хвоста кометы увеличиваются по мере приближения к Солнцу. Некоторые хвосты могут вырасти длиннее самого ядра, достигая длины около полумиллиона миль.

Кометы имеют сильно эксцентричные орбиты, повторяющие вытянутые овалы, которые уводят их от крайней близости к Солнцу к далеким расстояниям. Когда кометы приближаются к Солнцу, они ускоряются из-за сохранения углового момента. Считается, что большинство комет происходят из облака Оорта, отдаленной области Солнечной системы, состоящей из небольших тел. Это сферическое облако окружает Солнечную систему, а его внутренняя граница находится примерно в 2,000 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Понимание комет и их интригующих характеристик дает возможность заглянуть в увлекательный мир за пределами нашей планеты. Они представляют собой остатки первых дней существования Солнечной системы и продолжают очаровывать как астрономов, так и любителей космоса.

источники:

– НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.