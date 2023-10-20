Кометы — небесные объекты, которые поражают наше воображение своими яркими полосами по небу и длинными хвостами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, из чего состоят кометы и откуда они берутся?

Кометы на самом деле являются остатками формирования нашей Солнечной системы около 4.5 миллиардов лет назад. Большая часть газа, пыли, камней и металла оказалась на Солнце и планетах, но то, что не было захвачено, образовало кометы и астероиды.

Кометы часто называют «грязными снежками» или «ледяными комками грязи», потому что они представляют собой скопления камней, пыли, льда и замороженных газов и молекул. Ядро кометы — это ядро, состоящее из этих материалов.

Ядро окружает рыхлый слой льда, похожий на снежный конус, и плотная кристаллическая корка. Кора образуется, когда комета приближается к Солнцу и ее внешние слои нагреваются. Кометы, хрустящие снаружи и воздушные внутри, сравнивают с жареным мороженым.

Ширина большинства комет составляет всего несколько миль, а ширина самой большой из известных комет составляет около 85 миль. Они относительно маленькие и темные, поэтому их можно увидеть только тогда, когда они приближаются к Солнцу.

Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается и подвергается процессу, называемому сублимацией. Это когда замороженные газы и молекулы на поверхности кометы напрямую превращаются из твердого состояния в газ. Выделившийся газ и пыль образуют вокруг кометы облако, известное как кома.

Кома взаимодействует с Солнцем, образуя два хвоста. Ионный хвост состоит из газа и имеет синий цвет. Пылевой хвост образован частицами пыли, выделяющимися при сублимации, и отражает солнечный свет, придавая хвосту изогнутую форму.

Кометы имеют сильно эксцентричные орбиты, то есть имеют удлиненные овалы с экстремальными траекториями, которые приводят их как близко, так и далеко от Солнца. Большую часть времени они проводят в отдаленных регионах Солнечной системы, медленно перемещаясь по внешним пределам.

Считается, что многие кометы происходят из облака Оорта — круглой оболочки небольших тел Солнечной системы, окружающей нашу Солнечную систему. Кометы из облака Оорта имеют длительный орбитальный период более 200 лет и называются долгопериодическими кометами.

С другой стороны, короткопериодические кометы имеют орбитальный период менее 200 лет. Некоторые короткопериодические кометы происходят из пояса Койпера, пояса астероидов за Нептуном. Существуют также кометы семейства Юпитера, период обращения которых составляет менее 20 лет и достигают орбиты Юпитера.

Кометы проводят относительно короткое время во внутренней части Солнечной системы, становясь ярче по мере приближения к Солнцу, а затем исчезают и возвращаются во внешнюю Солнечную систему.

Кометы продолжают очаровывать наше любопытство и дают представление о происхождении нашей солнечной системы.

источники:

– «Из чего состоят кометы?» НАСА

– «Кометы: факты и информация» от Space.com.