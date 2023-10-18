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Массивная комета приближается к Земле: 12P/Понс-Брукс

ByВики Ставропулу

Октябрь 18, 2023
Массивная комета приближается к Земле: 12P/Понс-Брукс

К Земле направляется колоссальная комета, в три раза больше Эвереста. Этот огромный небесный объект, известный как 12P/Pons-Brooks, имеет предполагаемый диаметр 18.6 миль. Ядро кометы содержит криомагму — смесь льда, пыли и газа. Недавно комета взорвалась второй раз за четыре месяца, вернув себе характерные «рогатые» черты.

Взрыв происходит, когда солнечная радиация воздействует на внутреннюю часть кометы, вызывая повышение давления и вызывая взрыв. Холодное содержимое кометы затем выбрасывается в космос через трещины в ядре, создавая роговой вид. Ричард Майлз из Британской астрономической ассоциации (BAA) предполагает, что своеобразная форма криовулканических жерл в сочетании с закупорками приводит к выбросу материала по уникальной схеме потока.

Интересно, что комета 12P — одна из немногих известных комет, обладающих действующими ледяными вулканами. BAA внимательно следил за кометой и обнаружил второй взрыв 5 октября. Повышенная яркость, наблюдаемая во время этого взрыва, была вызвана дополнительным светом, отраженным от расширенной комы, облака газа и пыли, окружающего ядро. Изображения взрыва были сделаны Хосе Мануэлем Пересом Редондо с помощью 2.0-метрового телескопа Фолкес-Север на гавайском острове Мауи.

Несмотря на текущую траекторию движения к Земле, максимальное сближение 12P/Понс-Брукса ожидается не раньше 21 апреля 2024 года. Если оно будет видно невооруженным глазом, это станет важным событием для астрономов. Однако пройдет более ста лет, прежде чем комета вернется в наши окрестности, а следующее предсказанное возвращение произойдет в 2095 году. К счастью, она будет на безопасном расстоянии в 232 миллиона километров от Земли.

Эта комета известна ученым уже довольно давно. Впервые он был открыт Жаном-Луи Понсом 12 июля 1812 года, а затем независимо переоткрыт Уильямом Робертом Бруксом в 1883 году. Вот почему его называют 12P/Pons-Brooks. Июльское извержение было первым за 69 лет для 12P: кома расширилась в 7,000 раз шире ядра.

Размер комы во время недавнего взрыва остается неопределенным, но BBA сообщает, что она была в два раза интенсивнее, чем предыдущий летний взрыв. Пока ученые продолжают изучать эту массивную комету, ее путешествие к Земле представляет собой захватывающее небесное событие, которого с нетерпением ждут астрономы.

Определения:
– Криомагма: смесь льда, пыли и газа, обнаруженная в кометах.
– Ядро: твердое ядро ​​кометы.
– Кома: облако газа и пыли, окружающее ядро ​​кометы.

источники:
– Британская астрономическая ассоциация (BAA)
– ЖиваяНаука

By Вики Ставропулу

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