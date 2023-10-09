Влияние космических событий на зарождение сельского хозяйства

Новое исследование предполагает, что зарождение сельского хозяйства в Сирии почти 13 тысяч лет назад было вызвано космическим событием. Прибытие фрагментов кометы вызвало резкое изменение климата, приведшее к исчезновению растений и животных, от которых выживали сообщества охотников-собирателей.

Глобальная группа исследователей провела анализ слоев отложений с неолитической стоянки Абу-Хурейра в Сирии. Это место, известное своими свидетельствами перехода от охоты и собирательства к земледелию, было раскопано в 1970-х годах, но позже затоплено озером Асад. Команда представила четыре рецензируемых статьи в поддержку гипотезы воздействия Младшего дриаса, которая предполагает, что космическое воздействие вызвало внезапное и серьезное нарушение потепления климата Земли.

Анализ слоев отложений выявил важные факторы, такие как изменения в архитектуре зданий, рационе питания, выращивании зерновых и бобовых домашнего типа, а также первоначальное одомашнивание животных. Примечательно, что исследователи обнаружили разрушенные ударной волной кварцевые зерна, которые соответствуют удару, а также свидетельства мощной огненной бури.

Наличие ударно-разрушенных зерен кварца является важным индикатором космического удара. Подобные трещины наблюдались в кварце, подвергшемся ядерным взрывам. Это говорит о том, что астероид или комета, развалившаяся вблизи поверхности Земли, может привести к глобальному распространению этих трещин посредством ударных волн.

Дальнейший анализ слоев осадка выявил крошечные алмазы, особые кристаллы и маленькие шарики из кремнезема и железа. Некоторые из этих веществ могли образоваться только в условиях высокой температуры и давления, что указывает на возникновение космического воздействия.

Исследователи предполагают, что большая комета шириной около 100 километров распалась и вызвала серьезные изменения климата в северном полушарии. В результате сообщество охотников-собирателей в Абу-Хурейре было вынуждено перейти к сельскому хозяйству и скотоводству, чтобы выжить в новых условиях.

Это исследование предоставляет новые доказательства, связывающие космические воздействия, изменения в окружающей среде и значительные изменения в человеческом обществе. Оно демонстрирует, как космическое событие может оказать глубокое влияние на ход человеческой истории, приведя к зарождению сельского хозяйства и началу устойчивого земледелия и приручения животных.

источники:

– Science Open: Воздушные взрывы и кратерные воздействия (ссылки на отдельные исследования доступны в источнике)