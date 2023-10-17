Будет ли комета 2/P Энке и метеоры Тауриды «обмануть» или «обмануть» наблюдателей в этом году?

Октябрь и ноябрь — отличные месяцы для наблюдения за метеорами, и 2023 год — не исключение. В этом году есть особая причина быть бдительными: комета 2P Энке, источник ноябрьских тауридских огненных шаров, достигнет перигелия 22 октября. К сожалению, появление кометы в этом году не благоприятно для земных наблюдателей. Он будет низко в утреннем небе, всего в четырех градусах от Солнца, когда достигнет перигелия на дальней стороне своей орбиты.

Комета 2P Энке имеет орбитальный период 3.3 года и является частью большего роя, известного как Комплекс Энке (или Таурид). Он вращается внутри орбиты Меркурия и простирается до пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Следующий благоприятный проход кометы состоится не раньше 11 июля 2030 года.

Метеоры Таурид, также известные как Хэллоуинские огненные шары, производят два потока, которые активны с конца октября до середины ноября. Хотя скорость их падения составляет всего пять метеоров в час, они печально известны тем, что производят огненные шары. В этом году Полнолуние Охотника наступит 28 октября, но яркая Луна не должна препятствовать видимости болидов.

Другие метеорные потоки, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне, включают Ориониды, пик которых приходится на утро воскресенья, 22 октября, с ожидаемой скоростью 20 метеоров в час. Ожидается, что Леониды, пик которых приходится на 18 ноября, будут иметь меньшую скорость - всего 15 метеоров в час. Однако есть свидетельства того, что мы можем приблизиться к более древнему следу потока Леониды, что может привести к увеличению активности.

Во время метеорных дождей вы можете проследить путь метеоров до радианта в соответствующих созвездиях. Например, если вы можете проследить метеор до Ориона, это Орионид, а если вы можете проследить его до Льва, это Леонид.

В целом, хотя видимость кометы 2P Энке в этом году может быть ограничена, нам еще есть чего ожидать от метеоров Таурид и других метеорных потоков.

источники:

– Будет ли комета 2/P Энке и метеоры Тауриды «обмануть» или «обмануть» наблюдателей в этом году?

– https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/