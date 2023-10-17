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Наука

Астрономы заметили комету размером с город, направляющуюся к Земле

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Астрономы заметили комету размером с город, направляющуюся к Земле

Астрономы обнаружили комету размером с город с замерзающими криовулканами, которая направляется к Земле. Эта гигантская космическая скала, названная 12P/Pons-Brooks, примерно в три раза превышает размер горы Эверест. Ее классифицируют как криовулканическую комету, что означает, что это холодный вулкан, постоянно выбрасывающий ледяные обломки по всей нашей Солнечной системе. Комета совершает 71-летний оборот вокруг Солнца и последний раз наблюдалась людьми в 1954 году. Недавно астрономы обнаружили новые изображения кометы, на которых видны два торчащих из нее рога.

Комета, расположенная в созвездии Геркулеса, приблизится к Земле 21 апреля 2024 года. По прогнозам, она достигнет звездной величины +4, что указывает на ее яркость на небе. Меньшее число звездной величины указывает на более яркий объект. Для сравнения, Полярная звезда имеет звездную величину +2. Следовательно, комета может быть видна невооруженным глазом в мае и июне 2024 года, а ее самая яркая точка, по прогнозам, будет 2 июня. После близкого сближения с Землей комета 12P/Понс-Брукс не будет снова видна людям до 2095 года. .

Источники: Нет

By Мамфо Брешиа

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