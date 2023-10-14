Колорадо станет свидетелем редкого солнечного затмения «Огненное кольцо»

Жители Колорадо будут иметь возможность стать свидетелями редкого небесного явления в субботу утром, когда произойдет «огненное кольцо» солнечного затмения. Этот тип затмения, известный как кольцевое солнечное затмение, происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей. Однако из-за того, что Луна находится дальше от Земли, она кажется меньше по размеру и не закрывает полностью Солнце, создавая на небе завораживающий эффект «огненного кольца».

Хотя в большинстве частей Колорадо, включая Денвер, не будет полного «Огненного кольца», жители все равно смогут наблюдать примерно 82% покрытия Солнца Луной. Чтобы стать свидетелями полного затмения, людям придется отправиться в районы на юго-западе Колорадо, такие как регион Четырех Углов или близлежащие города, такие как Альбукерке или Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Предстоящее затмение вызвало большой ажиотаж, что привело к увеличению трафика на коридоре шоссе 160. Департамент транспорта Колорадо (CDOT) предупредил водителей, чтобы они были осторожны и готовы к дополнительным заторам.

В Денвере затмение начнется в 9:14, достигнет максимального охвата в 82% в 10:36 и завершится в 12:06. Денверский музей природы и науки будет предлагать телескопы для публичного использования для безопасного наблюдения. затмение.

Чтобы защитить глаза во время затмения, очень важно использовать соответствующую защиту для глаз. Обычных солнцезащитных очков недостаточно, чтобы предотвратить повреждение глаз. Рекомендуются специальные очки для наблюдения за солнечным затмением, которые следует носить в течение всего периода затмения. Альтернативно, зрители могут сделать проектор-обскуру из таких предметов, как коробка с хлопьями, чтобы косвенно наблюдать за затмением. Фотоаппараты, бинокли и телескопы также должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами.

Для тех, кто не может безопасно наблюдать затмение дома, Денверский музей природы и науки проводит мероприятие по наблюдению затмения с 9:1 до XNUMX:XNUMX.

Наблюдение за этим редким «огненным кольцом» солнечного затмения обещает стать впечатляющим событием, которое нельзя пропустить.

источники:

- НАСА

- Ассошиэйтед Пресс