Новое свидетельство рыжей окраски обнаружено у окаменелых лягушек

Ученые Университетского колледжа Корка (UCC) сделали захватывающее открытие в области палеонтологии. Они обнаружили молекулярные доказательства присутствия феомеланина, пигмента, отвечающего за рыжий окрас, у окаменелых лягушек. Это новаторское исследование, проведенное доктором Тиффани Слейтер и профессором Марией Макнамара, проливает свет на древние цвета животных и эволюцию пигментов в животном мире.

Пигменты меланина играют решающую роль в физиологических процессах и поведении животных. Однако влияние окаменения на молекулярные характеристики феомеланин не было полностью изучено. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи сотрудничали с учеными из Университета здравоохранения Фудзита, Университета Линьи и Университета Лунда. Они тщательно проанализировали окаменелости лягушек возрастом 10 миллионов лет и идентифицировали молекулярные фрагменты феомеланина. Это открытие примечательно, учитывая токсичность этого пигмента для современных животных.

Доктор Слейтер выразил восторг по поводу этой находки, заявив, что она позволяет палеонтологам обнаруживать различные пигменты меланина в более широком диапазоне окаменелостей. Это обеспечит более точное понимание окраски древних животных и ответит на важные вопросы об эволюции окраски животных.

Исследование также вносит свой вклад в загадку, окружающую феомеланин. Ученые до сих пор не могут понять, как и почему вообще появился этот пигмент, в настоящее время токсичный для животных. Недавно обнаруженные ископаемые свидетельства могут сыграть ключевую роль в разгадке этой загадки.

Чтобы понять процесс окаменения и деградацию пигментов феомеланин, исследователи провели лабораторные эксперименты на перьях разных цветов. Профессор Макнамара объяснил, что, хотя окаменелости претерпевают изменения во время захоронения, исходная биомолекулярная информация все же может быть сохранена. Эти эксперименты помогли команде понять химию окаменелостей и продемонстрировали, что следы биомолекул могут пережить процесс окаменения.

Это открытие знаменует собой значительный шаг вперед в палеонтологии и потенциально может обеспечить более богатое и точное понимание цветовой палитры древней жизни и истории эволюции пигментов животных. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

источники:

– «Новые доказательства рыжего цвета, обнаруженные у окаменелых лягушек» – Университетский колледж Корка (UCC)

– «Пигменты меланина играют решающую роль в физиологических процессах и формировании поведения животных» – авторы исследования

– «Ископаемый меланин – это уникальный ресурс для понимания функциональной эволюции меланина» – авторы исследования

– «Эта находка очень интересна, потому что она ставит палеонтологов в лучшее положение» – доктор Тиффани Слейтер

– «Ученые все еще разгадывают тайны феомеланин» – доктор Тиффани Слейтер

– «Наши эксперименты по окаменению были ключом к пониманию химии окаменелостей» – профессор Мария Макнамара

– «Существует огромный потенциал для изучения биохимической эволюции животных с использованием летописи окаменелостей» – профессор Мария Макнамара