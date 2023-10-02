Астрономы предлагают новый метод измерения расширения Вселенной

Недавние исследования показали, что два основных метода, используемые для измерения расширения Вселенной, не согласуются друг с другом. Это побудило астрофизиков из Института Нильса Бора предложить новый метод, который может помочь разрешить этот продолжающийся спор. Расширение Вселенной, известное как космическое расширение, было впервые обнаружено Эдвином Хабблом и другими астрономами около 100 лет назад. Это явление, при котором галактики удаляются друг от друга по мере расширения Вселенной.

Чтобы понять космическое расширение, учёным необходимо знать постоянную Хаббла, которая описывает скорость расширения. Существует множество методов его измерения, включая использование взрывающихся звезд, называемых сверхновыми, и анализ космического фонового излучения. Однако эти методы всегда давали несколько разные результаты. По мере совершенствования методов измерения различия стали более очевидными. Это разногласие, известное как «проблема Хаббла», является одной из горячих тем в астрономии.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysicals, доктор философии. Студент по имени Альберт Снеппен предложил новый метод измерения расстояний до галактик, который мог бы помочь разрешить спор. Снеппен предлагает использовать ультракомпактные нейтронные звезды, остатки сверхновых, которые вращаются вокруг друг друга и в конечном итоге сливаются, создавая взрыв, называемый килоновой. Снеппен и его команда продемонстрировали, что килоновые можно описать одной температурой, что позволило астрономам рассчитать их светимость и определить расстояние до Земли.

Применив этот метод к килоновой, открытой в 2017 году, исследователи получили постоянную Хаббла, которая более точно соответствует методу фонового излучения. Однако они предупреждают, что для получения достоверного результата необходимо больше примеров. Этот новый метод обходит предыдущие источники неопределенности и обеспечивает чистую систему для изучения космического расширения. В случае успеха это могло бы помочь разрешить продолжающиеся разногласия между двумя существующими методами.

источники:

Альберт Снеппен и др., Измерение постоянной Хаббла с помощью килоновых звезд с использованием метода расширяющейся фотосферы, Астрономия и астрофизика (2023).

Альберт Снеппен, О спектре черного тела Килоновых, Астрофизический журнал (2023).

Определения:

Космическое расширение: Явление, при котором галактики удаляются друг от друга по мере расширения Вселенной.

Явление, при котором галактики удаляются друг от друга по мере расширения Вселенной. Постоянная Хаббла: Число, которое описывает скорость космического расширения.

Число, которое описывает скорость космического расширения. Сверхновые: Взрывающиеся звезды использовались для измерения расстояний до галактик.

Взрывающиеся звезды использовались для измерения расстояний до галактик. Космическое фоновое излучение: Древняя форма света, возникшая вскоре после Большого взрыва, использовалась для анализа неоднородностей и изучения ранней Вселенной.

Древняя форма света, возникшая вскоре после Большого взрыва, использовалась для анализа неоднородностей и изучения ранней Вселенной. Килонова: Взрыв, который происходит при слиянии сверхкомпактных нейтронных звезд, открывает новый метод измерения расстояний до галактик.

Источник: Институт Нильса Бора.