Напряженность Хаббла: предложен новый метод измерения космического расширения

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, группа астрофизиков из Института Нильса Бора предложила новый метод измерения расширения Вселенной. Это происходит в ответ на продолжающиеся разногласия между различными методами измерения, известные как «напряжение Хаббла». В настоящее время оценки скорости космического расширения, или постоянной Хаббла, различаются в зависимости от используемого метода.

Исследователи предполагают, что, наблюдая за сталкивающимися нейтронными звездами, также известными как килоновые, ученые смогут получить последовательные измерения постоянной Хаббла. Предыдущие исследования показали, что килоновые производят удивительно симметричный взрыв, что позволяет точно измерять расстояния. Сравнивая наблюдаемую светимость килоновых звезд с количеством света, достигающего Земли, астрономы могут рассчитать расстояние до галактик, содержащих эти небесные события. Это обеспечивает новый и независимый метод определения этих расстояний и решения проблемы Хаббловского натяжения.

Исследование возглавляли астрофизики из Центра космического рассвета и Института Нильса Бора при Копенгагенском университете, а также исследователи из различных международных организаций. Они применили предложенный метод к килоновой, наблюдавшейся в 2017 году, и получили расчет постоянной Хаббла, более близкий к значению, полученному с помощью метода космического микроволнового фона.

Неопределенности в измерении постоянной Хаббла были предметом споров в астрофизическом сообществе. Расхождение между измерениями заставило ученых усомниться в точности используемых методов, что повышает вероятность систематической ошибки или участия ранней темной энергии. Предлагаемый метод с использованием килоновых представляет собой многообещающий подход к разрешению этого противоречия и получению более точных измерений космического расширения.

В целом, это исследование предлагает новый взгляд на измерение космического расширения и обращается к продолжающемуся кризису в космологии. Наблюдая за сталкивающимися нейтронными звездами, астрономы стремятся получить последовательные измерения постоянной Хаббла и внести ясность в этот важный аспект нашего понимания Вселенной.

источники:

– Статья «Кризис в космологии».

– Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals.