НАСА и SpaceX перенесли запуск миссии Psyche

НАСА и SpaceX объявили, что запуск миссии Psyche перенесен на 12 октября. Запуск, который первоначально был запланирован на 5 октября, был отложен, чтобы дать возможность команде НАСА проверить параметры, используемые для управления холодным азотом космического корабля Psyche. подруливающие устройства. Эти подруливающие устройства необходимы для наведения транспортного средства и поддержания его ориентации.

Мероприятия по проверке включают повторный запуск моделирования и внесение точных корректировок в параметры и процедуры полета. Это необходимо в ответ на обновленные прогнозы температуры для двигателей. Эксплуатация в температурных пределах имеет решающее значение для обеспечения долгосрочной работоспособности устройств.

Миссия «Психея» — это новаторская миссия, целью которой является детальное изучение астероида Психея. Психея представляет особый интерес для ученых, поскольку она может представлять собой богатую металлами внутреннюю часть планетезималей, которые являются строительными блоками каменистых планет, таких как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Изучая Психею, ученые надеются получить более глубокое понимание того, как появились эти планеты.

Миссия является результатом сотрудничества НАСА и SpaceX, при этом SpaceX предоставляет услуги по запуску. Запуск состоится из Космического центра Кеннеди во Флориде, а возможность запуска будет осуществляться ежедневно с 12 по 25 октября.

Такое изменение графика запуска демонстрирует тщательное планирование и внимание к деталям, необходимые для успешных космических миссий. Это обеспечивает проведение всех необходимых проверок и корректировок для обеспечения успеха миссии.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– SpaceX: Корпорация космических исследований.

– JPL: Лаборатория реактивного движения