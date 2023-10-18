Потенциал оболочки стручков какао в качестве антипирена

Согласно статье, опубликованной в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering, исследователи обнаружили, что выброшенная оболочка какао-стручков может быть преобразована в огнезащитные материалы. Ежегодно в качестве отходов образуется около 24 миллионов тонн шелухи какао-бобов. Обычно для изготовления шоколада используют бобы и мякоть, а шелуху выбрасывают. Однако шелуха стручков какао содержит лигнин, прочный липидный полимер, который может служить возобновляемой заменой некоторых веществ, полученных из нефти, таких как антипирены.

Исследователи под руководством Николаса Дж. Вествуда изучили возможность извлечения высококачественного лигнина из шелухи какао-бобов для практического применения. Они получили шелуху, измельчили ее в порошок, а затем обработали, используя стандартный метод экстракции лигнина, называемый бутаносольвным процессом. Было обнаружено, что полученный выделенный лигнин имеет высокую чистоту и не содержит примесей.

Чтобы превратить лигнин в огнестойкий материал, исследователи модифицировали его с помощью ряда химических стадий. Они интегрировали молекулу огнетушителя под названием ДОФО в структуру полимера лигнина. Экспериментальные испытания показали, что модифицированный лигнин обугливается при нагревании, что указывает на его потенциал как эффективного антипирена.

Хотя исследователи планируют провести испытания на безопасность для человека в будущем, это открытие открывает многообещающие перспективы использования шелухи какао-бобов в качестве ценного ресурса, который в противном случае был бы потрачен впустую.

Ссылка:

Дэвидсон Д.Д., Лу Ф., Фаас Л. и др. Предварительная органосольвентная обработка шелухи какао-бобов: выделение, анализ и использование лигнина из обильных отходов. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Источник: Материал адаптирован из ACS Sustainable Chemistry & Engineering.