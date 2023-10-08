Создание роботов размером с насекомое: уроки устойчивости тараканов

Тараканы могут быть маленькими насекомыми, но они обладают невероятной силой и выносливостью. Они не только могут вызвать проблемы со здоровьем у людей, распространяя такие микробы, как сальмонелла, но также могут выдерживать огромное давление. В вирусном видео на YouTube таракан появляется невредимым после воздействия силы гидравлического пресса, вес которого в 900 раз превышает его собственный вес.

Этот эксперимент, наряду с другими, служит ценной возможностью обучения для ученых, занимающихся разработкой роботов размером с насекомое. Эти роботы потенциально могут выполнять жизненно важные задачи в различных сценариях. Например, они могли бы перемещаться по завалам, чтобы помочь найти людей после стихийных бедствий или даже выполнять сложные хирургические процедуры.

Американский таракан, в частности, привлек внимание своими замечательными способностями. Помимо того, что это одно из самых быстрых насекомых, оно обладает талантом сжимать свое тело, чтобы проходить через очень узкие щели. Эта адаптация позволяет ему выживать в сложных условиях. Исследователи стремятся использовать эти знания для создания роботов, которые смогут получить доступ к замкнутым пространствам, недоступным для людей.

Эти роботы, вдохновленные насекомыми, могут произвести революцию в различных отраслях промышленности. Помимо реагирования на стихийные бедствия и оказания медицинской помощи, они могут использоваться для решения задач, требующих точности и маневренности в ограниченном пространстве. Имитируя устойчивость и ловкость тараканов, ученые надеются открыть новые возможности для технологий.

Хотя тараканов обычно считают вредителями, эти эксперименты показывают, что они могут предложить больше, чем просто передачу болезней. Их устойчивость и спортивные способности вдохновляют на разработку инновационных решений, которые могут принести пользу обществу во многих отношениях. Используя потенциал роботов размером с насекомое, мы можем добиться значительных успехов в самых разных областях: от поисково-спасательных работ до медицинских процедур.

источники:

– YouTube: «Роботы размером с насекомое, вдохновленные устойчивостью тараканов»

– SNP_SS/shutterstock.com (изображение)