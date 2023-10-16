AlignProp: точная настройка моделей диффузии для генерации изображений

Вероятностные диффузионные модели стали стандартом для генеративного моделирования в непрерывных областях, особенно при преобразовании текста в изображение. Среди этих моделей значительное внимание привлекла DALLE благодаря своей способности генерировать изображения путем обучения на крупномасштабных наборах данных. Однако контроль поведения этих неконтролируемых моделей в последующих задачах оказался сложной задачей.

В ответ на эту проблему исследователи попытались уточнить модели диффузии, используя методы обучения с подкреплением. Однако этот подход известен своей высокой дисперсией в оценках градиента. Чтобы решить эту проблему, в новой статье представлен метод под названием «AlignProp», который выравнивает модели диффузии с последующими функциями вознаграждения посредством сквозного обратного распространения градиента вознаграждения во время процесса шумоподавления.

AlignProp предлагает инновационный подход, который снижает высокие требования к памяти, обычно связанные с обратным распространением ошибки с помощью современных моделей преобразования текста в изображение. Это достигается за счет тонкой настройки модулей веса адаптера низкого ранга и реализации контрольной точки градиента.

Производительность AlignProp оценивалась по различным критериям, включая семантическое выравнивание изображения и текста, эстетику, сжимаемость изображения и управляемость количества объектов в генерируемых изображениях. Результаты показывают, что AlignProp превосходит альтернативные методы, достигая более высоких результатов за меньшее количество этапов обучения. Более того, его концептуальная простота делает его простым выбором для оптимизации моделей диффузии, основанных на дифференцируемых функциях вознаграждения.

Используя градиенты, полученные с помощью функции вознаграждения, AlignProp повышает как эффективность выборки, так и эффективность вычислений при точной настройке моделей диффузии. Эксперименты последовательно демонстрируют эффективность AlignProp в оптимизации широкого спектра функций вознаграждения, даже для задач, которые сложно определить исключительно с помощью подсказок.

Будущее направление исследований AlignProp предполагает распространение этих принципов на языковые модели, основанные на распространении, с целью улучшения их согласованности с отзывами людей.

(Источник: исследовательская работа по AlignProp для точной настройки моделей диффузии)