Дистанционный мониторинг устойчивого производства хлопка в странах Африки к югу от Сахары

Инициатива «Хлопок, сделанный в Африке» (CmiA) недавно запустила проект в сотрудничестве с Geocledian и Alliance Ginneries по удаленному мониторингу устойчивого производства хлопка мелкими фермерами в странах Африки к югу от Сахары с использованием спутниковых технологий. Эта инициатива направлена ​​на повышение эффективности, производительности и устойчивости партнеров CmiA.

Фонд Aid by Trade Foundation, который курирует стандарт CmiA, подчеркивает важность ориентированности на будущее и использования технологических возможностей для поддержки мелких фермеров. Используя спутниковый мониторинг, CmiA стремится обеспечить долгосрочный успех устойчивого производства хлопка.

Дистанционный мониторинг с помощью спутниковой технологии позволяет CmiA получать в режиме реального времени данные о методах ведения сельского хозяйства и условиях окружающей среды, что позволяет им предоставлять адресную поддержку и консультации фермерам, выращивающим хлопок. Сюда входят рекомендации по ирригации, борьбе с вредителями и управлению почвой. Контролируя эти факторы, CmiA стремится улучшить методы ведения сельского хозяйства, снизить воздействие на окружающую среду и повысить урожайность хлопка.

Сотрудничество с Geocledian, немецким специалистом по геопространственным облачным сервисам, позволяет интегрировать спутниковые данные в систему удаленного мониторинга CmiA. Опыт Geocledian в области геопространственного анализа и облачных сервисов обеспечивает точную и эффективную обработку спутниковых данных, что в конечном итоге дает ценную информацию для принятия решений.

Alliance Ginneries, хлопкоочистительная компания в Танзании, играет ключевую роль в этом проекте, содействуя внедрению системы удаленного мониторинга. Их сотрудничество с CmiA и Geocledian демонстрирует важность партнерства в продвижении устойчивого производства хлопка.

Использование спутниковых технологий для дистанционного мониторинга в сельском хозяйстве является инновационным подходом, который потенциально может изменить практику мелкого фермерского хозяйства. Используя спутниковые данные, CmiA может лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, выращивающие хлопок, и предоставить целевую поддержку для улучшения их условий жизни и содействия устойчивому развитию.

источники:

– Помощь Торгового Фонда

- Геокледиан

— Джиннеры Альянса