Новое исследование подтверждает, что астероид Психика богат металлами

Ученые из Исследовательского центра Эймса НАСА в Силиконовой долине в Калифорнии провели новое исследование, предполагающее, что астероид Психея действительно богат металлами, что подтверждает предыдущие гипотезы. Команда под руководством Анисии Арредондо и Мэгги МакАдам наблюдала Психею с помощью Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии НАСА (SOFIA) в феврале 2022 года.

SOFIA, самолет Boeing 747SP, модифицированный для установки телескопа-рефлектора, позволил команде собирать данные со всех частей поверхности Психеи. Эту бесценную информацию о материалах, из которых состоит поверхность астероида, невозможно было получить с помощью наземных телескопов.

Одной из ключевых причин, по которой Психея была выбрана для пристального наблюдения с помощью космического корабля, является ее потенциал для понимания формирования планет. Ученые полагают, что Земля, Марс и Меркурий также имеют металлические ядра, но они расположены слишком далеко под мантией и корой планет, чтобы их можно было непосредственно наблюдать или измерять. Подтверждение того, что Психея является ядром планеты, внесёт значительный вклад в наше понимание состава Земли и других крупных небесных тел.

Размер Психеи — еще один решающий фактор в продвижении нашего понимания планет земного типа. Это самый большой (металлический) астероид М-типа в нашей Солнечной системе, его длина примерно равна расстоянию между Нью-Йорком и Балтимором, штат Мэриленд. Это означает, что Психея с большей вероятностью будет проявлять дифференциацию, когда материалы внутри планеты отделяются друг от друга, при этом самые тяжелые материалы опускаются к середине и образуют ядра.

Арредондо, исследователь с докторской степенью, когда были собраны наблюдения, утверждает, что каждое новое исследование Психеи вызывает больше вопросов, и предполагает, что астероид очень сложен и, вероятно, таит в себе много сюрпризов. Возможность неожиданного — один из самых захватывающих аспектов исследования неизведанного небесного тела.

Миссия «Психея» возглавляется Университетом штата Аризона и управляется Центром космических полетов имени Маршалла НАСА, а шасси космического корабля с солнечной электрической силовой установкой высокой мощности было предоставлено компанией Maxar Technologies. Миссия является 14-й по счету, выбранной в рамках программы NASA Discovery.

SOFIA, совместный проект НАСА и Немецкого космического агентства в DLR, достиг полной эксплуатационной готовности в 2014 году. Самолет обслуживался и эксплуатировался в здании 703 Центра летных исследований Армстронга НАСА в Калифорнии.

источники:

- Исследовательский центр Эймса НАСА

- Центр космических полетов имени Маршалла НАСА.

– Максар Технологии

– Университет штата Аризона

- Программа открытий НАСА

– НАСА и Немецкое космическое агентство в DLR

– СОФИЯ достигла полной эксплуатационной готовности в 2014 году.

(Примечание: URL-адреса источников удалены.)