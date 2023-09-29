Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

Исследователи из университетов Эдинбурга и Глазго в сотрудничестве с профессором Радживом Синхой из ИИТ Канпура использовали осадочные керны рек Карнали, Ганга и Коси для реконструкции речных разливов на Гангской равнине в эпоху миоцена, между 23 и 5 годами. XNUMX миллионов лет назад. Отложения в этих кернах предоставляют ценную информацию о размере и составе материала, переносимого реками с течением времени.

Основываясь на своих выводах, исследователи предупредили, что текущие события, связанные с изменением климата, и сейсмическая активность могут привести к супернаводнениям, которые могут иметь катастрофические последствия для населения равнины Ганг. Эти выводы имеют важные последствия для стратегии управления стихийными бедствиями Индии, поскольку они подчеркивают необходимость учитывать «каскадные опасности» в будущих планах по снижению рисков.

Исследовательская группа также изучила необычное наблюдение, касающееся распределения частиц наносов вдоль русла рек. Обычно более тяжелые частицы оседают на траектории реки раньше, а более легкие - позже. Тем не менее, команда обнаружила следы крупного гравия ниже текущей точки перехода между более тяжелыми и более легкими частицами. Они связали эту аномалию с экстремальным муссоном, произошедшим около 11,000 XNUMX лет назад, который привел к гиперконцентрации потоков и изменил течение реки.

Эти результаты подчеркивают уязвимость районов, подверженных оползням и сильным муссонам, перед сверхконцентрированными потоками, которые могут привести к разрушительным наводнениям. Учитывая растущую вероятность экстремальных муссонов из-за изменения климата, крайне важно, чтобы стратегии борьбы со стихийными бедствиями учитывали взаимосвязь различных опасностей и разрабатывали комплексные подходы к снижению рисков.

источники:

– Связь Земля и окружающая среда – «Миоценовые палео-гиперконцентрированные потоки, вызванные экстремальными муссонами»

– The Wire Science – «Древние разливы рек на Гангской равнине показывают, как супернаводнения могут быть катастрофическими сегодня»