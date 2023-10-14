Приготовьтесь к редкому кольцевому солнечному затмению в западной части Британской Колумбии

В субботу Западная Британская Колумбия предложит канадцам места в первом ряду, чтобы они стали свидетелями редкого кольцевого солнечного затмения. Однако облачное небо может помешать многим зрителям испытать это явление. Несмотря на прогноз, Гурвин Каур, сопрезидент Астрономического клуба Университета Британской Колумбии, по-прежнему надеется, что еще будет возможность мельком увидеть затмение в течение полуторачасового окна.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. Это конкретное затмение уникально, потому что оно происходит, когда Солнце находится в самой дальней точке от Земли. В результате зрители могут увидеть потрясающее зрелище: яркий ореол окружает черное пятно Луны.

В то время как районы Северной Америки, включая путь от Орегона до Техаса, станут свидетелями полного затмения и огненного кольца, жители Ванкувера смогут увидеть почти 75% затмения, которое начнется в 8:08 утра по тихоокеанскому времени. Пик затмения произойдет через 72 минуты, и будет виден лишь небольшой кусочек Солнца. Затмение завершится в 10:38.

К сожалению, в Онтарио частное солнечное затмение начнется только в 11:55, при этом максимальное затмение в 27% произойдет около 1:09. Однако ожидается облачность, что сделает видимость маловероятной. По словам метеоролога CityNews Наташи Рамсахай, хотя на северной и восточной окраинах GTA могут произойти некоторые разрывы облаков, существенное потемнение неба маловероятно.

Несмотря на это разочарование, южный Онтарио может с нетерпением ожидать следующего солнечного затмения 8 апреля 2024 года, когда ожидается, что оно окажется в наилучшем возможном положении.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: событие, которое происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, в результате чего вокруг темной Луны образуется яркий ореол.

– Облачность: процент неба, покрытого облаками.

источники:

– Университет Британской Колумбии

– СитиНьюс