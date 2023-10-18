Эмиссионная спектроскопия циклотронного излучения: перспективный подход к измерению массы неуловимого нейтрино

Группа международных исследователей разработала новый метод под названием «Циклотронная радиационно-эмиссионная спектроскопия» (CRES), позволяющий потенциально измерить массу нейтрино, субатомной частицы, избежавшей взвешивания. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, демонстрирует перспективность Проекта 8, совместного проекта CRES, не только измерить массу нейтрино, но и пролить свет на его влияние на раннюю эволюцию Вселенной.

Предыдущие эксперименты достигли пределов сужения диапазона масс нейтрино. Команда Проекта 8 считает, что их подход, сосредоточенный на бета-распаде с использованием трития, радиоактивного варианта водорода, может дать ответ. Вместо того, чтобы напрямую обнаруживать нейтрино, проходящие через большинство детекторных технологий, исследователи измеряют количество свободных электронов, генерируемых во время бета-распада. «Недостающую» энергию бета-распада можно объяснить массой и движением нейтрино.

В своем недавнем исследовании ученые Проекта 8 продемонстрировали успешное использование CRES для отслеживания и регистрации бета-распада. Этот метод потенциально может рассчитать массу и свойства нейтрино. Детектор CRES, разработанный командой, потенциально может превзойти существующие технологии с точки зрения масштабируемости и чувствительности.

Команда отследила более 3,700 событий бета-распада трития, доказав эффективность своей экспериментальной системы. Сейчас они работают над проектами, позволяющими расширить эксперимент и зафиксировать больше событий бета-распада. Кроме того, они разрабатывают методы производства, охлаждения и улавливания отдельных атомов трития. Эти достижения будут иметь решающее значение для достижения и превышения чувствительности, достигнутой в предыдущих экспериментах.

Проект 8 выделяется своим инновационным подходом: он не просто совершенствует существующие методы, но создает совершенно новый метод. Сотрудничество отважных инженеров и физиков-практиков привело к этим революционным разработкам.

источники:

Физика.орг – Нет доступного URL-адреса