CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА предупреждает о близком столкновении с астероидом 2023 SE4

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
НАСА предупреждает о близком столкновении с астероидом 2023 SE4

НАСА выпустило предупреждение о приближающемся астероиде, известном как астероид 2023 SE4. Ожидается, что астероид приблизится к Земле сегодня, 29 сентября. Он принадлежит к группе астероидов Атен, которые представляют собой пересекающие Землю околоземные астероиды (NEA) с большими полуосями, меньшими, чем у Земли. Астероид не классифицируется как потенциально опасный объект, и его падение на Землю не ожидается.

Астероид 2023 SE4 имеет ширину около 45 футов и по размеру похож на дом. НАСА отслеживает ее орбиту с помощью различных спутников, а также космических и наземных телескопов. Ближайшее сближение астероида оценивается на расстоянии 2 миллионов километров от Земли со скоростью 16662 километра в час.

Это не первый раз, когда астероид 2023 SE4 приближается к Земле. Ранее он прошел мимо нас на расстоянии 4.1 миллиона километров 1 октября 1965 года и, как ожидается, еще раз приблизится к нему 27 сентября 2061 года.

Процесс наименования астероидов включает присвоение предварительного обозначения Международным астрономическим союзом (МАС). Это обозначение обычно состоит из серийного номера, который включает год открытия астероида, за которым следуют две буквы, обозначающие порядок его открытия в этом году.

Хотя сегодняшнее близкое сближение астероида с Землей не вызывает беспокойства, продолжающийся мониторинг и изучение астероидов НАСА имеет решающее значение для лучшего понимания их характеристик и потенциальных угроз. Именно с помощью таких миссий, как DART, Dawn, OSIRIS-REx и Hayabusa2, космические агентства стремятся собрать данные об астероидах, минимизировать неопределенности и изучить возможность добычи ресурсов из них в будущем.

Источники: НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА).

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев