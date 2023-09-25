Астероид приближается к Земле: подробности и недавние столкновения

Астероид, известный как астероид 2023 SZ, приближается к Земле и, как ожидается, приблизится к ней на максимальное расстояние сегодня, 25 сентября. Этот астероид — лишь один из многих астероидов, обнаруженных космическими агентствами. НАСА отслеживает астероид 2023 SZ с помощью современных космических и наземных телескопов, предоставляя такие детали, как его скорость, расстояние сближения и многое другое.

По прогнозам, астероид 2023 SZ приблизится к Земле на расстояние 2.1 миллиона километров, пролетая мимо со скоростью 15,337 1221 километров в час – быстрее, чем гиперзвуковая баллистическая ракета. Эта космическая скала принадлежит к группе околоземных астероидов Амор, названной в честь астероида XNUMX Амор. Группа Амор состоит из приближающихся к Земле астероидов с орбитами, внешними по отношению к Земле, но внутренними по отношению к Марсу.

К счастью, астероид 2023 SZ не был классифицирован как потенциально опасный объект из-за его относительно небольшого размера. Опасными считаются только объекты диаметром более 492 футов, в то время как этот астероид имеет ширину от 59 до 131 фута и по размеру похож на дом или небольшой самолет.

Хотя приближение астероидов не является чем-то необычным, в последнее время были случаи столкновений. 15 февраля этого года астероид весом 1000 фунтов превратился в атмосферный огненный шар и развалился на куски примерно в 21 миле над поверхностью Земли. Это событие вызвало громкий взрыв, о котором сообщили жители района Макаллена, штат Техас.

Затем, 6 июля, метеорит сбил женщину в деревне Эльзас на востоке Франции, когда она сидела на террасе и наслаждалась чашкой кофе. Метеор отскочил от крыши и ударился ей в грудь. Женщина попросила геолога осмотреть камень, который подтвердил, что это действительно метеорит из космоса.

Продолжая исследования астероидов, давайте будем в курсе этих небесных объектов и будем готовы к любым потенциальным воздействиям, которые они могут нанести в будущем.

источники:

- НАСА