Астероиды: от видеоигр к реальной жизни

Астероиды, как в реальной жизни, так и в видеоиграх, в последнее время вызывают настоящий ажиотаж. Игроки новой ролевой игры Bethesda с открытым миром Starfield сообщают, что за ними следят астероиды, куда бы они ни пошли, даже на поверхности планет. Между тем, в рамках отдельной реальной разработки НАСА пролило свет на астероид, который сегодня пройдет очень близко к Земле.

Ожидается, что рассматриваемый астероид, получивший название Asteroid 2023 SJ, сегодня приблизится к Земле на расстояние 6.4 миллиона километров. Несмотря на такое, казалось бы, большое расстояние, на самом деле оно довольно короткое в астрономическом плане. Двигаясь со скоростью 59,348 118 километров в час, астероид не представляет угрозы столкновения с поверхностью Земли. Фактически, он даже не классифицируется как потенциально опасный объект из-за его относительно небольшого размера, ширина которого оценивается от 265 до XNUMX футов.

Астероид 2023 SJ принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона, которые представляют собой пересекающие Землю космические камни с большими полуосями, чем у Земли. Эта группа названа в честь астероида Аполлон 1862 года, открытого в 1930-х годах.

Интересно, что недавно ученые обнаружили три неуловимых астероида, скрывающихся за сиянием Солнца. Один из них — крупнейший потенциально опасный для Земли объект, обнаруженный за последние восемь лет. Чтобы найти и наблюдать эти астероиды, астрономы использовали камеру темной энергии (DECam), установленную на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Чили.

Поиск и отслеживание астероидов имеет решающее значение для предотвращения потенциального столкновения, поскольку эти космические камни могут представлять угрозу для Земли. Хотя вероятность столкновения астероидов редка, их размер и история столкновений сделали их поводом для беспокойства в научном сообществе. Как в реальной жизни, так и в виртуальном мире видеоигр астероиды продолжают пленять наше воображение и напоминать нам о чудесах и рисках освоения космоса.

источники:

– Отчеты игроков Starfield от Bethesda: [источник]

– Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей: [источник]

- Наблюдение камеры темной энергии НАСА: [источник]