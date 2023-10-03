Победа: люди, пережившие рак, получают выгоду от доступа к клиническим исследованиям рядом с домом

Стив Уэйди и Мэрилин Де Хаас, жители Стратфорда, штат Виктория, недавно встретились, несмотря на то, что жили на расстоянии менее километра друг от друга. У них общий опыт участия в клинических испытаниях меланомы, одного из самых смертоносных видов рака в Австралии. Однако их доступ к этим исследованиям существенно отличался.

Стиву, у которого в 2015 году диагностировали меланому, пришлось почти шесть лет совершать изнурительную поездку длиной 560 км туда и обратно в отель «Альфред» в Мельбурне, чтобы получить лечение. Агрессивный характер его рака побудил его принять участие в многочисленных клинических испытаниях, а его медицинская команда в больнице Альфреда оказала ему неоценимую поддержку.

С другой стороны, Мэрилин, у которой диагноз был поставлен шесть месяцев назад, не пришлось ехать так далеко в Мельбурн, чтобы принять участие в клинических испытаниях. Благодаря программе TrialHub, которая сотрудничает с региональными и сельскими больницами, чтобы приблизить клинические испытания к пациентам, клинические испытания теперь доступны в Latrobe Regional Health, в часе езды от ее дома. Мэрилин является первой в регионе участницей местных клинических испытаний меланомы и положительно отреагировала на пробное лечение.

Программа TrialHub, финансируемая федеральным правительством, направлена ​​на снижение дорожной и психической нагрузки для пациентов, предоставляя возможности лечения ближе к дому. Latrobe Regional Health получила выгоду от этого партнерства, открыв с 23 года 2019 клинических исследования, и ожидает дальнейшего расширения своих возможностей в области исследований и клинических испытаний в будущем.

Доступ к клиническим испытаниям оказал значительное влияние на жизнь Стива и Мэрилин. Стив, который сейчас женат, имеет ребенка и делает успешную карьеру, считает, что клинические испытания помогли ему продолжать борьбу с раком. Мэрилин, способная заниматься повседневными делами и даже планировать поездку, очень рада положительной реакции ее меланомы на пробное лечение.

Программа TrialHub не ограничивается региональным здравоохранением Латроба, но также поддерживает другие больницы, такие как Bendigo Health, Peninsula Health, Northern Health, Bass Coast Health и государственную базовую больницу Милдьюра. Пилотную программу планируется завершить в 2025 году, и есть надежда повторить ее успех по всей стране.

источники: Стратфорд Пресс