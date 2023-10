Миллиарды людей под угрозой: глобальное потепление может подвергнуть людей воздействию экстремальной жары

By

Новое исследование, проведенное исследователями из Колледжа здравоохранения и человеческого развития штата Пенсильвания и Колледжа наук Университета Пердью, показало, что если глобальная температура повысится на 1°C или более, миллиарды людей во всем мире будут подвергаться воздействию экстремальной жары и влажности. это превзойдет человеческие возможности естественного охлаждения. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предупреждает, что потепление планеты на 1.5°C выше доиндустриального уровня будет иметь разрушительные последствия для здоровья человека во всем мире.

Поскольку изменение климата продолжает повышать температуру, люди столкнутся с повышенным риском проблем со здоровьем, связанных с жарой, таких как тепловой удар и сердечные приступы. Исследователи смоделировали повышение температуры в диапазоне от 1.5°C до 4°C, чтобы определить области, где потепление приведет к тому, что уровни жары и влажности превысят человеческие пределы. Результаты показывают, что если температура повысится на 2°C, такие регионы, как Пакистан, долина реки Инд в Индии, восточный Китай и страны Африки к югу от Сахары, испытают многочасовую жару, которая превосходит человеческую терпимость. Эти районы также находятся в странах с низким и средним уровнем дохода, что затрудняет доступ жителей к кондиционированию воздуха или другим средствам смягчения последствий сильной жары для здоровья.

Если температура повысится на 3°C выше доиндустриального уровня, восточное побережье и Средний Запад США, Южная Америка и Австралия также ощутят сильную жару и влажность. Хотя Соединенные Штаты, возможно, не столкнутся с таким же уровнем воздействия, как другие регионы, исследователи предупреждают, что модели, использованные в исследовании, не учитывают наиболее суровые и необычные погодные явления.

Исследование подчеркивает важность сотрудничества между учеными-климатологами и экспертами в области физиологии человека для понимания сложных способов воздействия изменения климата на здоровье человека. Исследователи подчеркивают, что решение проблем, связанных с повышением температуры, требует коллективных действий и разработки решений, которые смогут защитить благополучие людей в условиях сильной жары.

Источник: Труды Национальной академии наук (конкретный URL-адрес не указан).