Глубокое обесцвечивание кораллов в Индийском океане: серьезное предупреждение о последствиях изменения климата

Ученые сделали тревожное открытие глубокого обесцвечивания кораллов в Индийском океане, бросив вызов предыдущим представлениям об устойчивости кораллов и подчеркнув более широкое воздействие изменения климата на морские экосистемы. Это новаторское открытие раскрывает самые глубокие свидетельства обесцвечивания коралловых рифов, причем повреждения происходят на глубине более 90 метров (300 футов) под поверхностью океана.

Повреждение кораллов, вызванное повышением температуры моря на 30%, вызванным диполем Индийского океана, затронуло до 80% рифов в определенных частях морского дна. Раньше считалось, что эти глубины устойчивы к потеплению океана. Однако это открытие служит суровым предупреждением о вреде, причиняемом повышением температуры океана, и скрытом ущербе, наносимом природе в результате изменения климата.

Исследователи из Плимутского университета, опубликовавшие свое исследование в журнале Nature Communications, использовали подводные камеры для передачи живых изображений на свое исследовательское судно. Эти изображения позволили впервые увидеть обесцвеченные кораллы. Интересно, что в то время как более глубокие рифы подвергались обесцвечиванию, мелководные рифы не показали никаких признаков вреда.

Исследовательская группа из Плимутского университета уже более десяти лет тщательно изучает центральную часть Индийского океана, используя различные методы для мониторинга и понимания уникальной океанографии и жизни в этом регионе. Первые свидетельства повреждения кораллов были замечены во время исследовательского круиза в ноябре 2019 года, когда использовались подводные аппараты с дистанционным управлением, оснащенные камерами.

Дальнейший анализ данных, собранных во время исследовательского рейса, и спутникового мониторинга состояния и температуры океана показал, что, хотя температура поверхности практически не изменилась, температура под поверхностью значительно возросла. Это углубление термоклина, вызванное усилением регионального эквивалента Эль-Ниньо, в конечном итоге стало основной причиной обесцвечивания кораллов.

Значение этого исследования существенно. Оно демонстрирует уязвимость мезофотических коралловых экосистем к тепловому стрессу и предоставляет новые доказательства воздействия изменения климата на наш океан. Растущее обесцвечивание мезофотических кораллов приведет к гибели кораллов, потере биоразнообразия и сокращению критически важных экосистемных услуг, которые обеспечивают эти рифы.

Хотя на некоторых участках пострадавшего рифа появились признаки восстановления, решающее значение имеет постоянный мониторинг морского дна в глубоком океане. Важно признать, что мелководные кораллы также подвергаются более частым и серьезным повреждениям, и предположение о том, что мезофотные кораллы смогут компенсировать это, теперь сомнительно. Поскольку глубоководные кораллы остаются в значительной степени недостаточно изученными, вполне вероятно, что подобные инциденты с обесцвечиванием остаются незамеченными по всей планете.

На океанографию регионов влияют естественные циклы, которые усиливаются изменением климата. Совместное влияние Эль-Ниньо и диполя Индийского океана вызывает серьезные последствия в центральной части Индийского океана. Решение этих проблем и расширение нашего понимания глубоководных коралловых экосистем имеют важное значение для смягчения разрушительных последствий изменения климата для нашего мира.

источники:

– Университет Плимута

– Природные коммуникации