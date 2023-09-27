Исследование предсказывает массовое вымирание млекопитающих через 250 миллионов лет из-за глобального потепления

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предупреждает, что млекопитающие, включая человека, вероятно, столкнутся с угрозой исчезновения примерно через 250 миллионов лет из-за беспрецедентного глобального потепления. Исследование предполагает, что континенты мира в конечном итоге снова сольются, образуя суперконтинент под названием Пангея Ультима, который будет очень жарким, сухим и негостеприимным. Ученые из Бристольского университета провели суперкомпьютерное моделирование, чтобы спрогнозировать будущие глобальные температуры, когда солнце станет ярче и излучает больше энергии.

Ожидается, что помимо увеличения солнечной яркости движение тектонических плит Земли приведет к образованию еще одного суперконтинента, что приведет к более частым извержениям вулканов и значительным выбросам углекислого газа в атмосферу. Это будет способствовать дальнейшему глобальному потеплению. Хотя в прошлом млекопитающие могли пережить экстремальные погодные условия, их неспособность переносить длительную чрезмерную жару делает Землю для них в конечном итоге невыживаемой.

По словам ведущего автора исследования Александра Фарнсворта, недавно образовавшийся суперконтинент создаст «тройной удар» в виде повышенного тепла из-за эффекта континентальности, более жаркого солнца и более высокого уровня CO2 в атмосфере. Результатом станет по большей части враждебная планета, на которой не будет источников еды и воды для млекопитающих. Широко распространенные высокие температуры с ежедневными экстремальными температурами от 40 до 50 градусов по Цельсию и высокий уровень влажности сделают невозможным для млекопитающих, включая человека, охлаждение своего тела и выживание.

Суперкомпьютерное моделирование показывает, что планета может оставаться пригодной для жизни до формирования суперконтинента в отдаленном будущем, но только от 8 до 16 процентов суши Земли будут пригодны для обитания млекопитающих. В исследовании использовались климатические модели для моделирования тенденций температуры, ветра, дождя и влажности для прогнозируемого суперконтинента, а также модели движения тектонических плит, химии океана и биологии для прогнозирования будущих уровней углекислого газа.

Однако в исследовании подчеркивается важность решения продолжающегося глобального климатического кризиса, возникшего в результате выбросов человеком парниковых газов. Исследователи настаивают на необходимости как можно скорее достичь нулевых выбросов, чтобы предотвратить экстремальную жару, которая уже вредна для здоровья человека. Они также предупреждают, что уровень углекислого газа может вырасти вдвое в отдаленном будущем, если сжигание ископаемого топлива продолжится. Более того, полученные результаты могут иметь значение для поиска других обитаемых планет, предполагая, что расположение суши может играть значительную роль в определении их потенциальной обитаемости.

источники:

«Беспрецедентное глобальное потепление может вызвать массовое вымирание млекопитающих через 250 миллионов лет» – The Independent