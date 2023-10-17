Влияние изменения климата на шум океана

Недавнее исследование предполагает, что изменение климата сделает некоторые части океана более шумными, даже несмотря на усилия по сокращению выбросов углекислого газа. Увеличение шумового загрязнения океанов началось во время промышленной революции и вызвано различной деятельностью человека, такой как движение судов, сейсморазведка и бурение нефтяных скважин. Исследование, проведенное исследователями из Королевского института морских исследований Нидерландов, фокусируется на влиянии изменения климата на морской звуковой ландшафт, особенно в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане.

Исследователи обнаружили, что температура и уровень pH морской воды влияют на распространение звука. Хотя закисление океана из-за увеличения поглощения углекислого газа имеет тенденцию уменьшать поглощение низкочастотных звуков, основное влияние на шум океана оказывает изменение температуры океана. Моделируя распространение звука при различных сценариях выбросов углерода, исследование предсказывает увеличение подводного звука на 7 децибел, если умеренные выбросы углерода продолжатся в северной части Атлантического океана.

Это увеличение шума объясняется «звуковым каналом», который образуется, когда изменение климата изменяет стратификацию океана, что приводит к похолоданию поверхностных вод. В частности, в северной части Атлантического океана откроется этот звуковой канал, который позволит звукам распространяться гораздо дальше. Ожидается, что это окажет существенное воздействие на морские виды, которые полагаются на звук для общения, спаривания и охоты, причем больше всего пострадают морские млекопитающие, особенно киты.

Интересно, что исследователи также обнаружили, что этот более шумный океан будет происходить независимо от уровня выбросов углерода в ближайшие десятилетия. Даже несмотря на усилия по ограничению выбросов углекислого газа, изменения в уровне шума океана неизбежны. Однако полная степень воздействия на морские виды все еще изучается.

источники:

– Поссенти Л. и др. «Прогнозирование влияния изменения климата на распространение подводного звука в Северной Атлантике». ПерДж 2023.