Важность изучения океанских течений из космоса

Резюме:

Изучение океана из космоса становится все более важным для понимания влияния изменения климата на нашу планету. НАСА и CNES недавно запустили миссию «Топография поверхностных вод и океана» (SWOT), которая предоставит ученым лучшее представление о поверхности океана и предоставит важную информацию об океанских течениях. Эти течения играют значительную роль в погодных условиях и климате. Чтобы максимально эффективно использовать спутниковые наблюдения, исследователи проводят морское путешествие на борту RV Investigator, чтобы собрать важные данные об океане на пути спутника.

Глобальная сеть океанских течений разрушается из-за изменения климата. Глубокая «опрокидывающая циркуляция», переносящая углерод, тепло, кислород и питательные вещества по всему земному шару, замедлилась, а поверхностные течения стали более энергичными. Западные пограничные течения, такие как Гольфстрим и Восточно-Австралийское течение, претерпевают значительные изменения и стали горячими точками потепления океана. Эти изменения течений могут повлиять на погодные условия и морские экосистемы, потенциально затрагивая жизни миллионов людей.

Спутниковая миссия SWOT предоставит исследователям точные измерения высоты морской поверхности, которые можно будет использовать для оценки океанских течений. Анализируя изменения высоты морской поверхности, ученые могут определить разницу давления и отклонение океанских течений, вызванное силой Кориолиса. Этот новый инструмент позволит более детально отслеживать изменения океанских течений.

Для проверки спутниковых измерений ученые проводят 24-дневное путешествие на борту RV Investigator. Используя современное научное оборудование, они будут изучать динамику океана у юго-восточного побережья Австралии и измерять в реальном времени движение течений на поверхности океана. Эти совместные усилия направлены на улучшение прогнозов погоды и оценки климатических рисков путем сбора данных наблюдений на пути спутника.

Изучение океана из космоса, в море и на игровой площадке позволяет ученым лучше понять, как меняются наши океаны и последствия для нашей планеты.

источники:

– Оригинал статьи из The Conversation: [ссылка]

– Грантовая поддержка RV Investigator от Национального морского фонда CSIRO.