Мониторинг океана из космоса для понимания изменения климата

Спутниковая миссия «Топография поверхностных вод и океана» (SWOT), запущенная НАСА и CNES, направлена ​​на то, чтобы предоставить ученым более полное представление о поверхности океана Земли. Эта миссия поможет получить важную информацию об океанских течениях, которые играют жизненно важную роль в погодных условиях и изменении климата. Чтобы извлечь максимальную пользу из спутниковых наблюдений, ученым необходимо сравнить их с измерениями, сделанными на уровне поверхности. Чтобы собрать эти важные данные об океане, команда из более чем 60 ученых, вспомогательного персонала и членов экипажа отправится в 24-дневное путешествие на борту RV Investigator, национального флагмана Австралии для исследования открытого океана.

Изменение климата разрушает глобальную сеть океанских течений. Глубокая «опрокидывающая циркуляция», ответственная за перенос углерода, тепла, кислорода и питательных веществ по всему земному шару, замедляется. Тем временем поверхностные океанские течения становятся более энергичными, а западные пограничные течения, такие как Гольфстрим и Восточно-Австралийское течение, претерпевают драматические изменения. Эти течения переносят тепло от тропиков к полюсам и нагреваются в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру. Поскольку эти течения дестабилизируются, они окажут значительное воздействие на местные погодные условия и морские экосистемы.

Спутниковая миссия SWOT будет использовать точные измерения морской поверхности для мониторинга изменений океанских течений. Составляя карту изменений высоты морской поверхности, ученые могут оценить течение течений под ней. Эти колебания, даже если они составляют менее метра в высоту на протяжении сотен километров, создают перепады давления, которые приводят к движению воды. Эту разницу давлений уравновешивает сила Кориолиса, отклоняющая океанские течения вправо в Северном полушарии и влево в Южном.

Во время путешествия ученые будут использовать передовое научное оборудование RV Investigator, в том числе буи и дрифтеры со спутниковым слежением, для изучения динамики океана у юго-восточного побережья Австралии. Эти данные будут использоваться для проверки спутниковых измерений, улучшения прогнозов погоды и оказания помощи в оценке и прогнозировании климатических рисков. Только объединив спутниковые наблюдения с измерениями на уровне поверхности, мы сможем по-настоящему понять, как меняются наши океаны и их влияние на нашу жизнь.

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