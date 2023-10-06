Важность мониторинга океанских течений из космоса

Мониторинг поверхности океана и течений из космоса становится все более важным по мере того, как мир нагревается. Миссия «Поверхностные воды и топография океана» (SWOT), запущенная НАСА и КНЕС, предоставит ученым лучшее понимание поверхности океана и ее решающей роли в погоде и климате. Однако, чтобы получить максимальную пользу от спутниковых наблюдений, необходимо сравнить их с измерениями, выполненными на уровне поверхности. Чтобы собрать важные данные об океане на пути спутника, исследователи отправляются в море на RV Investigator, современном исследовательском судне.

Глобальная сеть океанских течений разрушается из-за изменения климата. Глубокая «опрокидывающая циркуляция», переносящая углерод, тепло, кислород и питательные вещества, замедляется, в то время как поверхностные океанские течения становятся более энергичными. Быстрые и узкие реки с морской водой, известные как западные пограничные течения, также претерпевают драматические изменения. Эти течения ответственны за перенос тепла от тропиков к полюсам, и в последние десятилетия они нагревались в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру. Дестабилизация этих течений окажет существенное воздействие на местные погодные условия и морские экосистемы, затрагивая миллионы людей.

Спутниковая миссия SWOT предоставит исследователям точные измерения морской поверхности, что позволит им оценить океанские течения, протекающие под ней. Измеряя высоту морской поверхности и используя силу Кориолиса, океанографы смогут выявить океанские течения более подробно, чем когда-либо прежде. Однако, чтобы полностью понять и подтвердить спутниковые измерения, необходимо сравнить их с наблюдениями, сделанными на Земле.

Путешествие на борту RV Investigator позволит изучить динамику океана у юго-восточного побережья Австралии, используя научное оборудование, такое как плавучие буи и дрифтеры, для измерения движения течений в режиме реального времени. Эти совместные усилия ученых со всего мира помогут улучшить прогнозы погоды, оценку климатических рисков и прогнозы. Благодаря сочетанию космических наблюдений, данных, собранных в море, и понимания физики игровых площадок, исследователи стремятся лучше понять, как меняются наши океаны.

источники: Беседа