Водоросли открывают механизм борьбы с изменением климата

Исследователи из Университета Восточной Англии сделали захватывающее открытие: водоросли, важнейшая часть экосистемы океана, разработали механизм преодоления последствий изменения климата. Водоросли, также известные как эукариотический фитопланктон или микроводоросли, отвечают за поддержку крупнейшей пищевой сети на Земле и жизненно важны для извлечения CO2 из атмосферы и производства кислорода. Исследование, проведенное профессором Томасом Моком, показало, что эти микроводоросли адаптировались к дефициту питательных веществ, который, как ожидается, усилится из-за повышения температуры океана.

Клеточные механизмы, используемые водорослями для производства пищи и улавливания CO2, требуют значительного количества железа. Однако примерно 35% поверхности океана не имеют достаточного количества железа для поддержания роста водорослей. Без достаточного количества железа продуктивность водорослей снижается, как и в случае с наземными культурами, которым не хватает необходимых питательных веществ. Поскольку глобальное потепление приводит к повышению температуры поверхностных вод и уменьшению смешивания питательных веществ, по прогнозам, водоросли будут голодать и производить меньше пищи, что приведет к снижению поглощения CO2 из атмосферы.

Однако исследовательская группа обнаружила, что водоросли развили дополнительный клеточный механизм, который позволяет им использовать солнечный свет для роста, не полагаясь на железо. Вместо железозависимых фотосинтетических белков водоросли используют светочувствительный мембранный белок родопсин, который перекачивает протоны через мембраны и обеспечивает синтез АТФ. Этот альтернативный механизм позволяет водорослям процветать в бедных питательными веществами поверхностных океанах и предполагает, что они могут справиться с последствиями глобального потепления.

Последствия этого открытия значительны. Это не только проливает свет на то, как водоросли адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды, но также открывает возможности для применения в биотехнологиях. Этот клеточный механизм потенциально может быть использован для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, которым для роста требуется железо. Кроме того, его можно использовать в биотехнологии для повышения продуктивности других микробов, которые не могут использовать свет, таких как дрожжи, для производства различных веществ, включая инсулин, антибиотики, ферменты, противовирусные препараты и биотопливо.

В целом, это исследование дает надежду на устойчивость океанских экосистем перед лицом изменения климата. Это также подчеркивает важность океанов для выживания людей и всей жизни на Земле.

Источник: Университет Восточной Англии.