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Наука

Удивительное новое исследование предполагает, что петухи могут обладать самосознанием

ByМамфо Брешиа

29 октября, 2023
Удивительное новое исследование предполагает, что петухи могут обладать самосознанием

Петухи, культовые фигуры фермерских дворов и ранние утренние пробуждения, долгое время недооценивались с точки зрения их интеллекта и когнитивных способностей. Однако революционное исследование, проведенное исследователями из университетов Бонна и Бохума в сотрудничестве с Медицинской школой MSH в Гамбурге, бросило вызов этим предубеждениям. Исследование предполагает, что петухи могут обладать уровнем самосознания, который ранее считался эксклюзивным для избранных видов животных, включая человекообразных обезьян, дельфинов, слонов и сорок.

Самосознание, важнейший показатель более высокого когнитивного функционирования и сознания, на протяжении десятилетий было в центре внимания поведенческих исследований. «Тест оценки» служит традиционным методом оценки уровня самосознания животного. В этом эксперименте на голову животного наносится цветная маркировка, которую можно увидеть только в зеркале. Если животное распознает метку как находящуюся на своем теле, а не воспринимает ее как внешний объект, это предполагает определенный уровень самосознания.

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале (источник: домен.com), показали, что петухи демонстрируют замечательную способность проходить тест на отметку. Наблюдая за их реакцией на цветную маркировку в зеркале, исследователи обнаружили, что петухи демонстрируют самостоятельное поведение, что указывает на узнавание собственного отражения.

Это открытие бросает вызов нашему пониманию когнитивных способностей птиц и подчеркивает необходимость переоценки наших предположений об интеллекте животных. Петухи, которых часто считают простыми криками и защитниками территории, могут обладать уровнем самосознания, который ранее был недооценен.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова оценка теста?
Ответ: Тест на метку — это эксперимент, в ходе которого на голову животного наносится цветная маркировка, которую можно увидеть только в зеркале. Если животное распознает метку на своем теле, это предполагает определенный уровень самосознания.

Вопрос: Какие животные раньше считались обладающими самосознанием?
Ответ: Раньше считалось, что человекообразные обезьяны, дельфины, слоны и сороки — единственные животные, способные к самосознанию.

Вопрос: Каковы были основные выводы исследования?
Ответ: Исследование показало, что петухи демонстрируют самостоятельное поведение, когда сталкиваются с цветной меткой в ​​зеркале, что предполагает уровень самосознания, ранее не распознаваемый у птиц.

By Мамфо Брешиа