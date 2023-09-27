Исследователи разрабатывают пленку на биологической основе из древесных отходов для антизапотевающих и антибликовых покрытий

Исследователи из Университета Аалто сделали революционное открытие, превратив древесные отходы в прозрачную пленку на биологической основе, которую можно использовать в качестве противозапотевающего или антибликового покрытия на очках или окнах транспортных средств. Этот инновационный метод не только предлагает экологически чистую альтернативу синтетическим материалам, но и превращает отходы в ценный поглотитель углерода.

В бумажной и целлюлозной промышленности лигнин из-за его обилия и сложностей с переработкой обычно сжигают для получения тепла. Однако теперь исследователям удалось разработать наночастицы лигнина для покрытий, предотвращающих запотевание, которые также могут представлять собой прозрачные пленки.

Этот метод предполагает оптимизацию процесса этерификации ацетилированного лигнина, требующего всего несколько минут при относительно низкой температуре 60 °C. Полученные наночастицы лигнина обладали неожиданными свойствами, такими как способность создавать фотонные пленки. Регулируя толщину и используя многослойные пленки, исследователи смогли создавать материалы с различными структурными цветами.

Доктор Александр Хенн, ведущий автор исследования и докторант Университета Аалто, подчеркнул важность сотрудничества в исследовании. В проекте приняли участие эксперты с разнообразными знаниями в области химии лигнина, фотонных явлений, технико-экономического анализа и многого другого.

Технико-экономическое обоснование показало, что реакцию этерификации легко проводить и она дает высокие результаты, что позволяет предположить, что этот метод может быть масштабирован для промышленного производства. Создание продуктов на основе лигнина не только имеет потенциальную коммерческую ценность, но также может способствовать секвестрации углерода и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Это новаторское исследование было частью FinnCERES, флагманского центра исследований в области биоэкономики материалов, финансируемого Академией Финляндии. Исследование было опубликовано в журнале Chemical Engineering.

Справочник журнала:

Хенн, К.А. и др. (2023)Прозрачные наночастицы лигнина для супергидрофильных покрытий, препятствующих запотеванию, и фотонных пленок. Химическая инженерия. doi:10.1016/j.cej.2023.145965