Detumbler: многообещающее решение проблемы космического мусора на Земле

Стремясь решить постоянно растущую проблему космического мусора, Airbus представила революционное устройство под названием Detumbler. Это инновационное решение направлено на предотвращение неконтролируемого падения несуществующих спутников в космосе, тем самым снижая риск столкновений и неконтролируемых входов в атмосферу Земли.

Детамблер весом около 100 граммов включает в себя центральное роторное колесо и магниты, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это устройство магнитного демпфирования, предназначенное для прикрепления к спутникам, срок эксплуатации которых приближается к концу, действует как компас на своей обычной орбите, выравниваясь по магнитному полю Земли. Однако если спутник начинает падать, Detumbler реагирует динамично. Движение ротора создает вихревые токи, которые вызывают трение и замедляют движение спутника.

Разработка Detumbler компанией Airbus при поддержке Французского космического агентства CNES в рамках инициативы Tech4SpaceCare направлена ​​на решение проблемы непредсказуемых движений неактивных спутников, вызванных динамикой орбитального полета. Эти беспорядочные движения подвергают опасности другие космические корабли и увеличивают вероятность столкновений на орбите Земли.

Поддерживая более предсказуемую траекторию движения по орбите Земли, Detumbler вносит значительный вклад в смягчение опасностей, создаваемых космическим мусором. В начале 2024 года Airbus планирует провести демонстрацию наноспутника Exo-0 от EnduroSat, чтобы оценить эффективность этого новаторского устройства.

Поскольку глобальная сеть космического наблюдения Министерства обороны в настоящее время отслеживает более 27,000 XNUMX единиц орбитального мусора, невозможно переоценить необходимость поиска эффективных методов смягчения последствий. Поскольку глобальная космическая отрасль продолжает расширяться, ожидается, что количество космического мусора будет расти, что еще больше увеличивает риски, связанные с орбитальными столкновениями.

Detumbler предлагает многообещающее решение этой постоянно растущей проблемы. Предотвращая выход спутников из-под контроля, устройство не только повышает безопасность действующих космических кораблей, но и открывает путь для будущих миссий по очистке космического мусора.