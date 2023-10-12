Чистый снег помогает уменьшить сокращение снежного покрова в высоких горах в будущем, показывают исследования

Новое исследование показывает, что, хотя ожидается, что в будущем снежный покров в высоких горах, таких как Гималаи, уменьшится из-за повышения температуры, наличие чистого снега может помочь уменьшить это снижение. Исследование, проведенное учеными Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США, предполагает, что сокращение снежного покрова может быть менее серьезным, чем прогнозировалось ранее, что принесет некоторое облегчение общинам, которые полагаются на таяние снегов для водоснабжения, производства продуктов питания и зимнего отдыха.

В исследовании учитываются различные факторы, влияющие на снежный покров, такие как потепление, загрязнение окружающей среды, пыль и форма снежных зерен. Темные частицы, такие как загрязнения и пыль, оказывают существенное влияние на скорость таяния снега. Эти частицы поглощают больше солнечного света, чем чистый снег, что приводит к усилению потепления и ускорению таяния. Результаты подчеркивают важность сокращения загрязнения и деятельности человека, которая способствует присутствию темных частиц в снегу.

По оценкам, около 2 миллиардов человек зависят от весеннего и летнего таяния снегов в горах для удовлетворения своих потребностей в воде. Более быстрое или более раннее таяние снега может привести к неблагоприятным последствиям, таким как разлив рек весной и нехватка воды в конце лета, что отразится на сельском хозяйстве и общем благосостоянии миллионов людей.

В исследовании подчеркивается, что не весь снег одинаков. Наличие чистого снега, который отражает более высокий процент солнечного света, может помочь смягчить воздействие повышения температуры на снежный покров. Исследования показывают, что в будущем можно ожидать более чистого снега из-за снижения загрязнения и сжигания древесины.

Это исследование проливает свет на критическую проблему будущего снежного покрова и предлагает более оптимистичный прогноз. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять сложную взаимосвязь между уменьшением снежного покрова и различными способствующими факторами. Результаты подчеркивают острую необходимость решения проблемы изменения климата и сокращения загрязнения для защиты драгоценных водных ресурсов, получаемых в результате таяния горных снегов.

источники:

– Природные коммуникации (DOI: 10.1038/s41467-023-41732-6)