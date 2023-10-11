Более чистый воздух в высокогорной Азии приводит к более влажной погоде, показало исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что более чистый воздух в высокогорной Азии (HMA), как ожидается, приведет к более влажной погоде в регионе. HMA, где находится Тибетское нагорье и окружающие его горные хребты, содержит третье в мире по величине количество ледникового льда и служит жизненно важным источником воды для почти 2 миллиардов человек. Однако в последние десятилетия наблюдается диполярная тенденция количества осадков HMA с увеличением на севере и уменьшением на юго-востоке.

Исследование, проведенное группой исследователей из Института физики атмосферы Китайской академии наук, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в США, Института метеорологии Макса Планка в Германии и Океанического университета Китая, стремилось раскрыть механизмы, вызывающие эти изменения осадков. Они обнаружили, что неравномерные выбросы антропогенных аэрозолей в Евразии ослабили реактивные течения и усилили характер осадков, связанных с западом.

Интересно, что исследователи также прогнозируют, что из-за мер по контролю загрязнения воздуха ныне высыхающий регион Гималаев перейдет в более влажные условия к 2040-м годам при сценариях выбросов парниковых газов от среднего до высокого. Этот переход определяется, прежде всего, изменением антропогенных аэрозольных выбросов.

Исследование подчеркивает важность понимания влияния сокращения аэрозолей на климат и водные ресурсы HMA. Изменения в характере осадков в будущем усложнят прогнозы относительно водных ресурсов HMA. Это исследование предоставляет ценную информацию политикам и заинтересованным сторонам в регионе, перед которыми стоит задача управления водными ресурсами и обеспечения водной безопасности для населения.

Источник: Природа, Китайская академия наук.