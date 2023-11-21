Побалуйте себя спокойствием: исследуйте очарование фермерского дома в Вест-Корке стоимостью 345 тысяч евро

Откройте для себя воплощение загородной жизни в очаровательном фермерском доме, расположенном в самом сердце Вест-Корка. Этот безмятежный дом стоимостью 345 тысяч евро предлагает восхитительный отдых от шумной городской жизни Дублина 14. Этот идиллический дом, прошедший экологически чистую реконструкцию, отражающую суть оригинальной структуры, органично сочетает в себе традиционную эстетику и современные удобства.

Просторный фермерский дом расположен на обширном участке земли, что позволяет вам погрузиться в красоту природы. Холмы, пышные зеленые луга и ощущение спокойствия делают этот отель желанным местом для тех, кто ищет тишины и уединения.

Зайдите в фермерский дом, и вы будете очарованы его теплой и уютной атмосферой. Интерьеры были тщательно спроектированы, чтобы сохранить деревенский шарм фермерского дома, но со вкусом включать современные элементы. От открытых деревянных балок до каменного камина — каждая деталь излучает ощущение истории и характера.

Отремонтированный фермерский дом может похвастаться просторной жилой площадью, включая уютную гостиную, полностью оборудованную кухню и просторные спальни. Также имеется очаровательный внутренний дворик на открытом воздухе, где вы можете насладиться утренней чашечкой кофе, любуясь захватывающими дух пейзажами.

Если вы жаждете более простой жизни, вдали от городского шума и пробок, этот фермерский дом в Вест-Корке станет идеальной инвестицией. Если вы хотите уединиться в тишине или ищете очаровательный дом для отдыха, этот отель предлагает бесконечные возможности, чтобы оставить незабываемые воспоминания.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цена фермерского дома в Вест-Корке?

Ответ: Стоимость фермерского дома составляет 345 тысяч евро.

Вопрос: Где находится фермерский дом?

Ответ: Фермерский дом расположен в живописном районе Вест-Корк.

Вопрос: Есть ли в фермерском доме современные удобства?

Ответ: Да, в фермерском доме сделан экологически чистый ремонт, в котором сочетаются современные удобства, но при этом сохраняется деревенский шарм.

Вопрос: Фермерский дом окружен природой?

О: Да, отель расположен среди холмов и пышных зеленых лугов, что обеспечивает спокойную и живописную обстановку.