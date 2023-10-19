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Массивная криовулканическая комета извергается во второй раз

ByРоберт Эндрю

Октябрь 19, 2023
Массивная криовулканическая комета извергается во второй раз

Криовулканическая комета 12P/Pons-Brooks, размером примерно с небольшой город, недавно пережила второе крупное извержение всего за четыре месяца. Эти извержения напоминают гигантские рога и сопровождаются выбросом льда и газа.

Криовулканическая комета 12P/Понс-Брукса имеет твердое ядро ​​диаметром около 30 километров. Это ядро ​​состоит из смеси льда, пыли и газа, известной как криомагма. Ядро окружает нечеткое облако газа, называемое комой, которое вытекает из недр кометы.

Извержения 12P/Понс-Брукса происходят, когда солнечная радиация нагревает ядро ​​кометы, вызывая повышение давления и сильные взрывы. В результате ледяной материал выбрасывается в космос через трещины в оболочке ядра.

Астрономы Британской астрономической ассоциации (BAA) наблюдали вспышку 12P/Понс-Брукса 5 октября. Комета стала значительно ярче из-за усиленного отражения света от ее расширенной комы. В последующие дни кома еще больше разрослась и образовала отчетливые «рога».

Своеобразная форма комы кометы объясняется нарушениями в ядре. По мере того как газ вытекает из кометы, он взаимодействует с выступами на ядре, формируя кому уникальными и заметными способами.

В настоящее время 12P/Понс-Брукс движется во внутреннюю часть Солнечной системы, а его максимальное сближение с Землей запланировано на 21 апреля 2024 года. Он будет виден невооруженным глазом, а затем перейдет во внешнюю часть Солнечной системы и станет невидимым до 2095 года.

Это второе извержение 12P/Понс-Брукса в том же году, предыдущее извержение произошло 20 июля. Недавний всплеск был даже более интенсивным, чем предыдущий, что повышает вероятность более крупных извержений в будущем по мере продолжения кометы. поглощать солнечную радиацию.

источники:
– Британская астрономическая ассоциация (BAA)
- Spaceweather.com

By Роберт Эндрю

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